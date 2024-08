ANP Prinses Laurentien tijdens de viering van het twintigste jubileum van de Stichting Lezen en Schrijven

NOS Nieuws • vandaag, 17:58 Premier Schoof zwijgt nog over kwestie-Laurentien tot 'terugblik' klaar is

Premier Schoof wil nog geen reactie geven op de klachten van ambtenaren van het ministerie van Financiën over de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH) van prinses Laurentien. Hij wil eerst een "terugblik" afwachten en wil nu nog niet zeggen of de schoonzus van koning Willem-Alexander eventueel haar betrokkenheid bij de stichting beter kan verminderen.

"Ik wacht eerst eens rustig af en dan ga ik er rustig naar kijken", aldus de premier over de discussie die vorige week ontstond over de stichting, die zich bezighoudt met een alternatieve afhandeling van de toeslagenaffaire.

Daglicht

Het ministerie van Financiën bracht vorige week woensdag naar buiten dat ambtenaren mondeling melding hadden gemaakt van gesprekken met SGH waar "de emoties weleens hoog zijn opgelopen". De naam Laurentien en het aantal meldingen werden niet genoemd, maar meerdere media, ook de NOS, hadden berichten gekregen over het optreden van de prinses, waarbij ook de term 'grensoverschrijdend gedrag' viel.

In een reactie zei de stichting dat de prinses onterecht in een kwaad daglicht werd gezet door lekkende ambtenaren en media.

De kwestie-Laurentien gaat ook premier Schoof aan, omdat de prinses lid is van het Koninklijk Huis en daardoor valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Dit betekent onder meer dat zij haar opvattingen in het openbaar vooraf moet voorleggen aan betrokken bewindslieden. Schoof heeft sinds de kwestie in het openbaar kwam nog niet met prinses Laurentien persoonlijk gesproken, zei hij vandaag.

Klachten

Dat geldt ook voor staatssecretaris Achahbar, verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Zij ontkent dat er een onderzoek naar de klachten gestart is en wil liever over een "terugblik" spreken. In die terugblik wordt dan op een "rustige en zorgvuldige" manier gekeken naar de gebeurtenissen.

De ophef over de stichting en de aanpak van Laurentien vindt Achahbar een "afleiding". Ze zegt het belangrijk te vinden om de toeslagenaffaire zo snel en goed mogelijk af te handelen. Afgelopen week heeft zij, samen met de premier, nog gesprekken gevoerd met toeslagenouders.

Gesprekken

Prinses Laurentien, getrouwd met prins Constantijn, is sinds vorig jaar als medeoprichter van SGH nauw betrokken bij de afhandeling van de toeslagenaffaire. Zij voert ook een groot deel van de gesprekken op het ministerie met ambtenaren.

In 2021 viel het derde kabinet-Rutte over de toeslagenaffaire, toen bleek dat de Belastingdienst een groep ouders ten onrechte als fraudeur behandelde. Gezinnen moesten tienduizenden euro's aan toeslagen terugbetalen en kwamen daardoor in grote financiële problemen. Opeenvolgende bewindspersonen zijn er nog niet in geslaagd het dossier af te sluiten.