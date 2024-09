Aftellen tot zeventiende GP van het jaar • Verstappen start meteen achter Norris

Welkom in ons liveblog over de zeventiende Formule 1-race van het jaar: de Grand Prix van Singapore. Het is misschien wel de zwaarste wedstrijd van het jaar. Het is warm en de luchtvochtigheid is hoog op het krappe stratencircuit.

De wedstrijd start om 14.00 uur (Nederlandse tijd)

Lando Norris begint op poleposition

Max Verstappen start als tweede

Pushberichten ontvangen bij updates in dit blog? Druk op het belletje!