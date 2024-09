NOS Sport • vandaag, 06:03 Vijftiende GP Singapore: warme race onder kunstlicht werd een 'moderne klassieker'

Voor de vijftiende keer is de Formule 1 te gast in Singapore. De term 'moderne klassieker' is misschien bedacht voor een evenement als deze. In de warme en vochtige lucht loopt de onder kunstlicht verreden wedstrijd vaak uit op een spektakel.

In 2008 werd de Grand Prix van Singapore voor het eerst verreden. Het was de eerste F1-race ooit die in de avonduren gehouden werd en dat leverde unieke beelden op. Glinsterende auto's onder lampen die zo fel schenen dat het voor de coureurs wel dag leek.

Die eerste race zou voor altijd bekendstaan als de race van 'crashgate'. Renault-coureur Nelson Piquet jr. crashte opzettelijk om een safety car te veroorzaken en daarmee zijn teamgenoot Fernando Alonso aan de zege te helpen.

AFP Overzicht van het circuit met kunstlicht

Het verhaal kwam een jaar later uit. Alonso en Piquet gingen vrijuit, teambaas Flavio Briatore werd levenslang geschorst. Deze straf werd later teruggedraaid en Briatore is inmiddels als adviseur terug bij het team, dat tegenwoordig door het leven gaat als Alpine.

De race is een van de zwaarste van het jaar. Dat komt door de hoge temperaturen en luchtvochtigheid en natuurlijk de vele bochten. Bovendien duurt de wedstrijd lang, omdat er vaak neutralisaties zijn. Elke race in de stadstaat kende tot dusver een fase met een safety car.

Singapore Sling

Een uitdagende race dus, maar niets was zo uitdagend als de 'Singapore Sling'. Tussen 2008 en 2012 lag er halverwege het circuit een krappe chicane met drie knikken, begrensd door zeer hoge kerbstones. Bolides vlogen er van alle kanten overheen en de teams zagen de schade aan hun kostbare auto's snel oplopen. Daarom werd er vanaf 2013 een soepelere 'doordraaier' op de plek gelegd.

EPA Kamui Kobayashi in de Singapore 'Sling'

Ook vorig jaar werd de baan aangepast. In de derde sector werden er vanwege werkzaamheden twee chicanes ingeruild voor een recht stuk. Het geeft het circuit net wat meer tempo, en er ligt nu ook een extra DRS-zone.

De succesvolste coureur in Singapore is Sebastian Vettel. Hij won de race vijfmaal. Lewis Hamilton was vier keer de beste. Andere winnaars zijn Alonso (2008, 2010), Nico Rosberg (2016) Sergio Pérez (2022) en Carlos Sainz (2023).

Spectaculaire momenten waren onder meer de startcrash in de regen van Max Verstappen, Kimi Räikkönen en Vettel in 2017 en de zege van Pérez nadat de GP in 2022 na twee coronajaren terug was gekeerd, eveneens in de regen.

EPA Sebastian Vettel boekte in 2019 zijn laatste F1-zege in Singapore

Voor Verstappen is Singapore het enige circuit op de huidige kalender waarop hij nog niet gewonnen heeft. Vorig jaar was dit zelfs de enige GP die niet gewonnen werd door Red Bull Racing.

De Red Bull stuiterde alle kanten op en zowel Verstappen als Pérez kwam vorig jaar niet door de tweede kwalificatiesessie heen. Verstappen werd nog wel vijfde, maar dat was zijn slechtste resultaat van het jaar.

Ogen op Norris

Het podium bestond vorig jaar uit Sainz, Lando Norris en Hamilton. In de laatste ronden van de race vochten er vier rijders om de zege. Sainz hield Norris bewust binnen een seconde, zodat de Engelsman zijn achtervleugel open kon zetten en de Mercedes-rijders op betere banden niet naar voren konden. George Russell leek derde te worden, maar crashte in de laatste ronde.

Dit jaar gaat het Verstappen in Singapore eigenlijk niet eens om de winst. Alle ogen zijn bij Red Bull gericht op Norris, die voor Verstappen start vanaf pole. Als de Brit van McLaren maar achter hem eindigt, zodat het gat in de WK-stand niet kleiner wordt.

