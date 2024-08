ANP Lando Norris

NOS Sport • vandaag, 19:54 Norris voelt in Zandvoort wat hij nog niet eerder voelde: 'Nu echt het snelste team' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Zandvoort

Het was pas de tweede overwinning in zijn Formule 1-carrière, maar dat leidde niet tot uitbundigheid bij Lando Norris. De Brit wilde ook niet vooruitlopen op een mogelijke strijd om de wereldtitel met Max Verstappen, die voor het eerst verslagen werd in de Grand Prix van Nederland.

"De snelheid was vanaf het begin ongelofelijk", stelde Norris wel tevreden vast. "Dit tempo in onze auto had ik niet verwacht. Het is leuk om daardoor verrast te worden. Toen ik de leiding pakte, kon ik echt alles geven. Ik voelde het vertrouwen, dat maakt het racen een stuk leuker."

'Ben er misschien al aan gewend'

Voor Norris was de race nog zo beroerd begonnen. Na amper vier seconden was hij de leiding al kwijt aan Verstappen na opnieuw een beroerde start. Het gebeurde hem eerder, onder meer in Barcelona, en kostte de Norris al meerdere keren WK-punten.

"Na de eerste bocht voelde ik me verrassend kalm, misschien omdat ik eraan gewend ben geraakt. Ik ben voorbereid op die scenario's. Ik dacht: "oké, wat kan ik nu doen? Dat was vooruit kijken, mijn banden sparen en aanvoelen hoeveel snelheid ik in de auto had."

Teambaas Andrea Stella heeft als hij de pers te woord staat nog niet kunnen bestuderen wat er misging bij de start. "Het is een combinatie van de prestatie van de coureur en wat in handen van het team ligt. Ik weet nog niet waar het probleem vandaag lag."

"Maar", verzucht hij, "het leven wordt veel makkelijker als je een goede kwalificatie met een goede start direct kunt verzilveren."

'Echt het snelste team'

Toen Norris jacht maakte op Verstappen, voelde hij iets wat hij dit seizoen nog niet eerder had gevoeld: de McLaren is de beste auto van het veld. "Ook in Hongarije (waar Norris en teamgenoot Oscar Piastri eerste en tweede werden, red.) was Verstappens snelheid nog heel goed", zegt Norris. "Nu waren wij echt het snelste team."

ANP Norris finisht in Zandvoort

In de WK-stand is Norris een stukje dichter bij Verstappen gekomen. Het gat van 78 punten is tot 70 geslonken. Maar vragen over een mogelijk spannende strijd tussen de twee wuift de Brit weg.

"Ik doe al het hele jaar mee voor het kampioenschap. Dat verandert niet opeens. Ik sta nog steeds zeventig punten achter Verstappen dus het zou stom zijn nu opeens ergens aan te gaan denken."

"Ik bekijk het race voor race en blijf doen wat ik aan het doen ben, want verder vooruitkijken heeft geen zin."

Teambaas Stella kijkt wel naar de ranglijst. "In het constructeurskampioenschap was de spanning voor deze race al aanwezig", zegt hij strijdbaar. "Voor het rijderskampioenschap concentreren we ons op het feit dat het mogelijk is. We spreken dat ook tegen elkaar uit. We moeten erin blijven geloven."

Maar of McLaren vanaf nu de Red Bull overal kan verslaan? "Het verschilt per circuit. Dankzij de updates kunnen we nu een grotere rol van betekenis spelen, ook op de circuits waar Red Bull de afgelopen tijd sneller was dan wij."

"We denken dat onze auto in de huidige configuratie niet snel genoeg is om op elke circuit de snelste te zijn. Daarom hebben we nog meer updates gepland voor de rest van het seizoen."