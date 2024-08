F1-team Haas mag Zandvoort niet verlaten: oud-sponsor legt beslag op inboedel

Voor Haas is een snelle oplossing noodzakelijk. Komend weekend staat in Italië immers de volgende race op het programma.

Het Amerikaanse team werd in 2021 gesponsord door het Russische bedrijf Uralkali. Na de Russische invasie in Oekraïne in 2022 nam Haas afscheid van de geldschieter en de Russische coureur Nikita Mazepin, de zoon van de eigenaar van het bedrijf.