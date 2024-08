NOS Wielrennen • vandaag, 20:19

Pieterse koestert witte trui bij Tourdebuut: 'Heb mijn limieten wel gevonden vandaag'

Puck Pieterse is na een week 'waarin alles klopte' trots op de winst in het jongerenklassement. In de laatste etappe, met twee cols van de buitencategorie werd 'fietsen wel wat minder leuk'.