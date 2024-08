ANP Katarzyna Niewiadoma kan haar Tourzege bijna niet geloven

NOS Wielrennen • gisteren, 23:08 Niewiadoma dankt Tourzege aan vriend, radiostilte én Brand: 'Ze mag op feestje komen'

Niet ver onder de top van de Alpe d'Huez stond haar naam op het asfalt. Veel vaker dan een keer zelfs: Queen Kasia, K met een kroontje of gewoon Kasia.

De artiest was ooit een van de beste tijdrijders ter wereld. Amper 29 jaar oud gaf Taylor Phinney het wielrennen op en werd kunstschilder. En hij ontmoette zijn grote liefde: Kasia Niewiadoma.

Misschien waren het zijn aanmoedigingen, op de weg gekalkt na een regenachtig nachtje op Alpe d'Huez, die Niewiadoma het laatste zetje gaf op weg naar een historische eindzege in de Tour de France Femmes.

NOS | Annemiek van Vleuten Taylor Phinney met aanmoedigingen voor Kasia Niewiadoma

AFP Kasia Niewiadoma viert haar Tour-zege met haar haar vriend Taylor Phinney.

Na afloop viel Niewiadoma haar partner in de armen, zoals ze dat de laatste dagen ook al deed. In haar interview bedankte ze hem en de rest van haar entourage uitvoerig.

Maar ze begon met een speciaal bedankje voor Lucinda Brand. "Het is zo gek, deze hele etappe was een rollercoaster", vertelde Niewiadoma in het interview direct na de finish.

"Ik had een heel slecht moment op de Glandon. In de afdaling kon mezelf herpakken en daarna hadden we heel veel geluk met Lucinda Brand. Canyon-SRAM moet Lidl-Trek (de ploeg van Brand) echt bedanken. Brand heeft ons veel dichter bij Vollering gebracht."

3:19 Niewiadoma dankt Brand na 'rollercoaster' die leidde naar Tourzege: 'Voelde me vreselijk'

Niewiadoma werd gelost op de Glandon, kwam een kleine minuut achter Demi Vollering en Pauliena Rooijakkers boven en wist dat haar kansen op de eindzege aan een zijden draadje hingen.

Dankzij de inspanningen van Brand, die standhield vanuit de vroege vlucht om haar ploeggenote Gaia Realini in kansrijke positie te houden, werd het verschil in de vallei richting de slotklim zelfs verkleind.

Met haar berenwerk had de Nederlandse zo flinke invloed op de ontknoping van deze Tour. "Er stormden nogal wat mensen op me af, dus dat had ik wel door ja", zei een lachende Brand. "Bizar dat het op zulke cols op zo weinig seconden aankomt."

Masterplan

Brand glipte mee in de vroege vlucht en hield als een van de weinigen stand in de groep met de gele trui en ploeggenoot Realini. "Omdat het mij de afgelopen dagen vrij goed af ging, was het mijn taak om te proberen over de Glandon te komen. Gaia heeft in de afdalingen vaak moeite om het wiel te houden, daar kon ik haar bij helpen. En daarna kon ik ook in de vallei op kop rijden, zodat ze relatief fris aan de slotklim kon beginnen."

2:35 Brand 'hielp' Niewiadoma aan Tourzege: 'Bizar dat het op zo weinig seconden aankomt'

Daarmee voerde Brand eigenlijk het masterplan van de ploeg van Vollering uit. Die hadden zelfs vier vrouwen in de kopgroep, maar toen het er op aankwam moest Vollering alles zelf doen in haar aanval op de gele trui.

Die gele trui liet zich intussen meevoeren in de rug van Brand. "Niewiadoma heeft zelf ook het nodige werk gedaan", relativeerde Brand meteen. "En het is ook logisch dat ze niet volle bak gaat als je nog die Alpe d'Huez op moet. Maar natuurlijk, het was voor haar ook heel fijn dat er nog iemand een ploeggenoot had."

Zwijgen

Eenmaal op die klim was het ieder voor zich. Niewiadoma streed voor elke seconde en kon daarbij geen afleiding gebruiken. Op een gegeven moment vroeg ze haar ploegleiders, onder wie oud-renner Erik Zabel, om hun mond te houden.

"Ik was zo uitgeput en er er werd zoveel gezegd in mijn oortje. Soms heb ik gewoon rust nodig om het juiste ritme te vinden. En zo kon ik even op adem komen."

"Vier kilometer onder de top hebben wij uiteindelijk de radiostilte verbroken", vertelde Zabel. "Het gaat om seconden: nu is het alleen nog maar all-in."

Feestje

De 29-jarige Poolse rijdt al jaren mee in de top van het vrouwenwielrennen, maar winnen is ze niet gewend. Haar zege in de Waalse Pijl dit voorjaar - ook voor Vollering - was pas haar eerste in vijf jaar.

En nu staat ze na twee derde plaatsen in het geel op het eindpodium van de Tour de France Femmes. "Het was zo'n zware editie. En om dan te winnen met een paar seconden. Eindelijk viel het een keer onze kant op."

Brand, die zelf als achtste eindigde in het eindklassement en bovendien met Lidl-Trek het ploegenklassement won, heeft genoeg reden voor een feestje. Niewiadoma, met een brede glimlach: "Lucinda mag zeker op ons feestje komen vanavond. Ik ben haar veel verschuldigd".

Bekijk hieronder de samenvatting van de slotrit van de Tour de France Femmes met aankomst op L'Alpe d'Huez.

3:30 Secondenspel op Alpe d'Huez: de bloedstollende ontknoping van de Tour Femmes