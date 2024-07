AFP Victor Campenaerts wint

NOS Wielrennen • vandaag, 17:29 Tijdrijder Campenaerts verrast medevluchters in sprint en boekt eerste zege in de Tour

Victor Campenaerts heeft na een lange vlucht met een grote kopgroep de achttiende etappe van de Tour de France gewonnen. De 32-jarige Belg van Lotto Dstny rekende in een sprintje van drie af met Michal Kwiatkowski en Mattéo Vercher en zegevierde in Barcelonnette.

Bart Lemmen kwam als zesde over de streep en was, ondanks hard werken voor Visma-ploeggenoot Wout van Aert, de beste van drie Nederlanders in de kopgroep. Ook Wout Poels en Frank van den Broek zaten mee in de vlucht.

De aanvalslustige renners mopperden over de weinige kansen in deze Tour, maar na de ritzege van Richard Carapaz gisteren was het vandaag opnieuw prijs.

Vanaf de start was al duidelijk dat zo'n beetje de helft van 145 gestarte renners maar wat graag mee wilde in de kopgroep. Ook wereldkampioen Mathieu van der Poel probeerde het, al gaf hij voor de start al aan dat deze rit voor hem misschien te zwaar zou zijn. De rit van ruim 179 kilometer leidde vanuit de start in Gap over vijf beklimmingen van derde categorie.

Op de Col du Festre, de eerste en tevens langste beklimming, werd de vlucht van de dag gevormd. Dertig renners maakten zich los en kregen op symbolische wijze de zegen van Tadej Pogacar, heerser in deze Tour. De geletruidrager liet zijn ploeg rustig op kop rijden en stuurde zelf de berm in voor een plaspauze.

36 renners vooruit

Enkele avonturiers grepen de rust in het peloton aan om toch nog snel de oversteek te wagen en brachten het totaal in de kopgroep zo op 36 renners.

De samenwerking kwam vlot op gang, mede omdat liefst twaalf ploegen met minimaal twee renners waren vertegenwoordigd in de groep. De voorsprong liep gestaag op en bedroeg uiteindelijk zelfs meer dan tien minuten.

In het peloton maakte niemand zich zorgen. Stef Crass was met zijn veertiende plaats de best geklasseerde renner van de kopgroep. De Belg had echter al bijna 33 minuten achterstand op Pogacar, en was zodoende ook geen bedreiging voor andere hoog geklasseerde kopmannen.

De strijd om de dagzege ging zich in de kopgroep afspelen, waar liefst acht mannen al wisten hoe dat werkte. Carapaz, Jai Hindley, Hugo Houle, Kwiatkowski, Michael Matthews, Wout Poels, Geraint Thomas en Wout van Aert mochten al eens juichen na een etappe in de Tour. Ook Frank van den Broek zat erbij, die in de openingsetappe de ritzege liet aan ploeggenoot Romain Bardet.

Reuters Frank van den Broek op kop

Door de aanwezigheid van Matthews en met name Van Aert begon de onrust al vroeg. Niemand had zin om met zulke sterke sprinters naar de streep te rijden. Met een eerste aanval opende Ben Healy op 65 kilometer van de finish de finale. Ook Matteo Sobrero, Thomas en Alex Aranburu probeerden te ontsnappen uit de kopgroep, maar telkens weer vloog er een waakhond in hun wiel.

Waakhond Lemmen

Bart Lemmen, de 28-jarige Nederlander van Visma-Lease a Bike, had als taak om ervoor te zorgen dat niemand zou ontsnappen aan zijn ploeggenoot Van Aert. De Tourdebutant werkte zich een slag in de rondte om elke aanvalspoging onschadelijk te maken.

Kwiatkowski wist op de laatste beklimming toch een gaatje te slaan en kreeg in de afdaling gezelschap van Campenaerts en Vercher. Lemmen kon het ditmaal niet voorkomen, maar schoot wel met nog vier man in de achtervolging.

Waar de achtervolgers twijfelden tussen samenwerken of wachten op de grotere groep, draaide het drietal vooraan als een geoliede machine. De voorsprong van de drie liep maximaal op tot 45 seconden, dat bleek ruimschoots genoeg.

In de laatste kilometer viel Vercher dapper aan, Campenaerts pokerde en Kwiatkowski vertrouwde op zijn sprint. Maar Campenaerts verraste: de gerenommeerde tijdrijder ging de sprint vroeg aan en klopte de Pool en Fransman.

Ruim dertien minuten na Campenaerts kwam het peloton over de streep met daarin alle klassementsmannen, zij spaarden vandaag hun krachten voor de de etappes die nog komen. De Tour wordt afgesloten met twee loodzware bergritten en een individuele tijdrit.