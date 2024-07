AFP

NOS Wielrennen • vandaag, 09:51 Nauwelijks kansen voor aanvallers in de Tour: 'Ze laten weinig over' Bart van Dooijeweert

Een beetje frustrerend vindt Wout Poels het wel. In deze Tour de France zijn er nauwelijks kansen voor de vluchters. "Je moet elke kans pakken, want ze laten er niet veel over", aldus Poels.

Met 'ze' bedoelt hij de klassementsrenners. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard klimmen zo ongelooflijk snel, dat ze in de bergetappes de kopgroep met gemak passeren. Zo won Pogacar afgelopen weekend twee Pyreneeënritten.

Deze Tour telt een stuk of vijf van dat soort zware bergetappes. Tel daar acht sprintersritten en twee tijdritten bij op en er blijven nauwelijks kansen over voor de vluchters.

Gisteren en vandaag zijn twee van de weinige etappes waarin de kopgroep wel kans van slagen heeft. Het gevolg: het halve peloton wil meezitten in de ontsnapping.

Uiteindelijk zaten er gisteren bijna vijftig renners in de ontsnapping. Op één ploeg na (Alpecin) had elk team minimaal één mannetje mee van voren. "Er is de hele dag volle bak gereden", zei Poels, die ook in de kopgroep zat en achtste werd. "Pas op 50 kilometer van de streep ontstond de kopgroep."

All-in

Een ander lid van de omvangrijke kopgroep was Oscar Onley. De Brit van DSM-firmenich-PostNL werd vijfde. Na de finish plofte hij uitgeteld op de grond en had enkele minuten nodig om weer op adem te komen.

Bart van Dooijeweert/NOS

"Het duurde zo lang voordat er een kopgroep ontstond, dat iedereen al leeg was. Het vraagt heel veel om in de Tour in de ontsnapping te komen. Dit is de zwaarste koers en er zijn alleen maar goede renners. We wisten dat vandaag een van de weinige kansen was voor de vluchters om te winnen, dus we zijn met de ploeg all-in gegaan."

Voordat de megakopgroep ontstond, waren er al vier renners ontsnapt, onder wie Tiesj Benoot van Visma-Lease a Bike. Maar het kwartet kreeg nooit een grote voorsprong.

"Met Tiesj hadden we een goede pion vooraan", zei ploeggenoot Wout van Aert. "Maar de andere ploegen waren niet tevreden, ze wilden ook in de ontsnapping en bleven maar achter ze aan springen."

AFP De kopgroep van bijna vijftig renners

Ook Van Aert kwam in de omvangrijke kopgroep terecht, maar de Belg was kansloos voor de zege. "Er zaten zoveel goede klimmers mee, dat ik er weinig geloof in had."

Van der Poel

Vandaag wil Van Aert opnieuw een gooi doen naar de ritzege. Het parcours telt veel kleine heuvels en is wat meer geschikt voor renners die na een zware rit nog een sterke sprint in de benen hebben. Ook zijn eeuwige concurrent Mathieu van der Poel hoopt voorin te zitten.

De Nederlandse wereldkampioen liet zich gisteren niet van voren zien, omdat hij op de pittige Alpencols toch kansloos zou zijn. "Maar ik heb me niet echt kunnen sparen voor de rit van vandaag. Het was de hele dag koers, ik denk dat iedereen zijn benen wel gevoeld heeft."

Voor een renner als Van der Poel, die het best tot zijn recht komt in de zware voorjaarsklassiekers, zijn er maar een paar kansen op een ritzege. Vindt hij dat niet jammer? "Ik wist dat op voorhand. Ze zullen toch geen parcours van de Ronde van Frankrijk op mijn maat maken."

Dan moet het vandaag maar gebeuren voor Van der Poel. Daarna wachten nog twee loodzware Alpenetappes en een tijdrit. Zoals Onley het zei: "Ik verwacht niet dat er na donderdag nog iemand uit een kopgroep gaat winnen."