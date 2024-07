Etappe 18: is de allerlaatste vluchtrit iets voor Van der Poel?

"Je zit in week drie van de Tour, dus alles begint pijn te doen", wil oud-renner Stef Clement nog maar eens benadrukken. Alle getrapte wattages en geplaatste demarrages eisen onverbiddelijk hun tol. En dan is de achttiende etappe van vandaag ook nog eens een rit waar voor behoorlijk wat renners kansen liggen.

Etappe 18 is een heuvelrit over 179 kilometer van Gap naar Barcelonnette met finish heuvelop. Onderweg moet het peloton vijf gecategoriseerde cols en côtes over. Beklimmingen tussen de 2 en 7 kilometer lang die gemiddeld tussen de drie en zeven procent stijgen.

Bijna halverwege de etappe liggen in Saint-Bonnet-en-Champsaur nog sprintpunten te wachten. Zouden Jasper Philipsen en groenetruidrager Biniam Girmay nog mee springen in de vlucht, strijden voor het puntenklassement?

De laatste keer dat de Tour door Barcelonnette reed, was in 1989. De finishstreep werd nooit eerder in de zuidoostelijke stad getrokken. Dat er een vluchtgroep als eerste aankomt in de debuterende finishplaats lijkt een aannemelijk scenario.