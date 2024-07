AFP Biniam Girmay is 'oké' na zijn val en draagt nog steeds de groene trui

NOS Wielrennen • vandaag, 19:44 Girmay is 'oké' na val, maar strijd om groene trui is terug: 'Niet over tot in Nice'

De laatste massasprint in de Tour werd geen duel tussen Biniam Girmay en Jasper Philipsen, maar de strijd tussen de twee succesvolste sprinters in de Ronde van Frankrijk is nog niet gestreden.

Na een ongelukkige valpartij op 1,5 kilometer van de finish kwam Girmay met een gebutste knie en elleboog over de streep in Nîmes. Philipsen sprintte even later na een meesterlijke lead-out van Mathieu van der Poel naar de winst.

Zo kwam de Belg net als Girmay op drie ritzeges én ligt de strijd om de groene trui, die eigenlijk al beslist leek, opeens weer open.

'Niet over tot in Nice'

Van der Poel en Philipsen toonden zich meteen na hun succes hoffelijk. "Dit is niet hoe we de groene trui willen winnen, door een val van een ander...", zei de Nederlandse wereldkampioen.

Maar toen bleek dat Girmay aan zijn val vooral schaafwonden over had gehouden, liet Philipsen doorschemeren dat hij de strijd om het groen in de laatste vijf etappes maar al te graag aan wil gaan.

"Natuurlijk wens je niemand een val toe, maar het is leuk om nog enige ambitie te hebben. Met een doel rondrijden is leuker dan zonder doel. De wedstrijd is nog niet over tot in Nice."

"Alles is mogelijk, maar het zal wel lastig worden", beseft Philipsen. "Hij klimt heel goed. Ik zal doen wat ik kan, maar de zwaarste ritten moeten nog komen."

Strijd om groene trui wordt interessant: de cijfers Girmay begon met een comfortabele voorsprong van 90 punten aan de laatste sprintetappe in de Tour. Van die voorsprong zijn na etappe 16 nog 32 punten over. In totaal zijn er nog 190 punten voor de groene trui te verdienen in de laatste vijf etappes. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Girmay en Philipsen in de zware bergetappes mee gaan strijden om de punten op de finish, dus het zal aankomen op de tussensprints. In de komende vier etappes zijn elke dag 20 punten te verdienen bij tussensprints. Dan zullen Girmay en Philipsen wel moeten proberen om mee te sluipen met een ontsnapping, waarvoor ze de nodige bergen over zullen moeten.

Vooralsnog zit de groene trui nog gewoon om de schouders van de Eritreër, die deze Tour al geschiedenis schreef door als eerste zwarte Afrikaan een etappe in de grootste wielerwedstrijd ter wereld te winnen.

Verband en hechtingen

Meteen nadat Girmay over de finish was gekomen, dook hij de bus van de Tour-dokter in. Toen hij naar buiten kwam had hij verband om zijn knie en twee hechtingen in zijn elleboog. Desondanks stond hij weer stralend op het podium in Nîmes.

"Ik ben gelukkig oké, ik kan fietsen", reageerde Girmay even later voor de camera's.

"Het was de laatste sprintetappe, iedereen deed er alles aan om vooraan te zitten. Iemand van EF raakte mijn stuur. Ik moest remmen en lag opeens op de grond", vertelde hij over zijn val.

"Het is meestal zo dat het meteen na zo'n val wel prima gaat. Als ik morgen wakker word, kan het anders zijn, maar mentaal ben ik oké. Ik zal proberen te vechten tot aan Nice."