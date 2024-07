Reuters Démare en Van Aert

NOS Wielrennen • vandaag, 20:48 Van Aert en Démare kibbelen na Toursprint: 'Ben ik gedeclasseerd? Waarom?'

Een dag na zijn valpartij lijkt Wout van Aert alweer in vorm. De Belg mengde zich in de Tour de France in de sprint van de twaalfde etappe en leek op weg naar de winst, totdat hij plots in de remmen moest. Koploper Arnaud Démare sneed hem af.

Geen van beiden won de wedstrijd, ze werden voorbij gestoken door Biniam Girmay.

Extra zuur voor Van Aert, die op de finishlijn slechts een half wiel achterstand had op de uiteindelijke winnaar. "Démare sluit mij in. Het is misschien minder duidelijk dan toen Jasper Philipsen dat deed (in de zesde etappe moest Van Aert in de remmen omdat Philipsen hem afsneed, red.), maar ik zat er nu ook gewoon naast en zijn sprintaantrekker liet ook genoeg ruimte voor twee man. Er was geen reden voor Démare om helemaal naar de hekken te gaan."

Bekijk de manoeuvre van Démare in de laatste kilometer van de twaalfde etappe van de Tour de France.

1:10 Derde Tourzege Girmay, hij verslaat Van Aert en Démare in massasprint

Wanneer er aan de Belg gevraagd wordt of hij vindt dat de Fransman een eerlijke sprint gereden heeft, is hij duidelijk. "Nee, ik vind van niet. Het maakt alleen niet uit, want Girmay klopt mij nu."

Het gat tussen de uiteindelijke nummers één en twee was minimaal. "En dus kun je inderdaad concluderen dat er een overwinning in zat. Wanneer je op tweehonderd meter van de streep je benen stil moet houden en toch zo dichtbij eindigt, weet je dat je had kunnen winnen. Maar ach, ik heb al heel wat Tourritten laten liggen op deze manier. Het hoort blijkbaar bij sprinten."

2:10 Van Aert weer gehinderd in massasprint: 'Ik koop er niks mee, want Girmay klopt mij'

De jury gaf Van Aert gelijk en declasseerde Démare, die daar bij de Franse pers voor het eerst van hoorde. "Ben ik gedeclasseerd? Waarom? Dat moet iemand me echt even uitleggen. Ik begin aan de rechterkant van de weg mijn sprint en blijf aan de rechterkant. Ik kan hier niets op zeggen."

Nadat hij wat stoom had afgeblazen in de ploegbus, kwam hij weer naar buiten en vertelde hij er meer over. "Ik heb nergens spijt van. Ik vind dit besluit erg hard. Wat mij is overkomen, motiveert me alleen nog maar meer voor de volgende etappes in deze Tour die kunnen eindigen in een massasprint"

Démare was niet de enige sprinter die deze sprint gedeclasseerd werd, ook Mark Cavendish werd teruggezet in de uitslag. De Brit slingerde heen en weer. Hij eindigde na zijn capriolen als vijfde. Zijn ploegleider Mark Renshaw vertelde het niet eens te zijn met de beslissing van de jury om Cavendish terug te zetten in de uitslag. "Cavendish zelf is hier ook helemaal niet blij mee."

De sprintaantrekker van Démare is degene die hier een straf verdient. Mark Renshaw, ploegleider en voormalig sprintaantrekker van Mark Cavendish

Renshaw: "Volgens ons was het een felbevochten vijfde plek, er zijn veel redenen waarom er zoveel bewogen wordt. Daniel McLay verzorgt de lead-out van Démare en zakt terug. Elke renner moet daar omheen. Cavendish ook. McLay stopt volledig met trappen en naar mijn mening verdient dat meer een straf. Omdat hij zijn benen stilhoudt, krijg je deze gevaarlijke situaties."

Opnieuw declasseringen dus in een Tour de France-sprint, nadat Philipsen al teruggezet werd in de uitslag van de zesde etappe. Na de vijfde etappe, die Cavendish won, kregen Philipsen en Cavendish beiden op hun kop van de jury omdat ze van hun lijn afweken. Toen kwamen ze nog weg met een waarschuwing.

Meer kansen voor Van Aert

Feit blijft dat Van Aert de etappe net niet won, ondanks de declassering van Démare. "Ik moet het positieve meenemen van vandaag. Ik ben hard gevallen in de vorige etappe en hoopte dat ik het vandaag weer kon proberen. Dat ik dan meteen meedoe om de overwinning is heel goed. Er komen nog twee sprintkansen aan, maar de benen worden überhaupt beter. Gelukkig kan ik meer dan sprinten."