Afgestapte Jakobsen kon niet meer: 'Rond rustdag Tour iets opgelopen'

1:55 Jakobsen stapte af in twaalfde Tour-etappe: 'Ben niet ziek, maar ook niet fit'

Met voor de zekerheid een mondkapje kwam Fabio Jakobsen donderdag uit de ploegleiderswagen gestapt. Na een lange lijdensweg met enkele kleine oplevingen kwam er in de twaalfde etappe een einde aan zijn Tour de France.

"Ik ben niet ziek, heb geen koorts, maar ik voel me niet helemaal lekker", vertelde Jakobsen, die als eerste Nederlander de 111de Tour de France moest verlaten. De sprinter van DSM - firmenich - PostNL stapte al na een kilometer of 20 uit de koers.

"De start was bergop en ik moest meteen al lossen. Dan heeft het geen zin om 180 kilometer achter het peloton aan te gaan rijden", stelde hij gedesillusioneerd vast.

Martelgang

En zo kwam er een einde aan de martelgang die de Tour grotendeels was voor Jakobsen. Met een achterstand van ruim drie uur op de gele trui stond hij laatste in het klassement. In diverse etappes vocht Jakobsen tegen de tijdslimiet.

0:32 Abandon Jakobsen na 25 kilometer in twaalfde Touretappe

Het werd een lange rit in de ploegleiderswagen achter het peloton aan. "Hij was ontdaan en behoorlijk emotioneel", vertelde ploegleider Matt Winston. "Sinds de Giro hebben we hard gewerkt om hem in goede vorm voor de Tour te krijgen. Hij is teleurgesteld dat het niet gelukt is."

Positieve punten

Maar de sprinter benadrukte zelf liever de positieve punten. Twee keer eindigde hij in de top tien bij een massasprint: vijfde en zevende. Dat was al beter dan in de Giro, waar hij dit jaar nooit in de top twintig reed.

"In het eerste weekend van de Tour had ik het zwaar, maar daarna ging het beter en beter. Maar ik denk dat ik rond de rustdag iets opgelopen heb, want sindsdien voel ik me niet lekker meer. Ten opzichte van de Giro heb ik een stap gezet, maar ik was niet goed genoeg om echt mee te doen om de winst. Daar baal ik van."

1:25 Poels denkt dat virus in zijn ploeg rondwaart: 'Kun je toch niets aan doen'

Ook Bram Welten, die Jakobsen keer op keer op sleeptouw moest nemen, benadrukte de positieve punten. "Zoals Fabio zelf zegt: wie het langzaamst bergop gaat, kan op het vlakke de snelste zijn", zei de helper van DSM. "Daar hebben we ons lang aan vastgehouden."

"Mentaal is Fabio gewoon heel sterk. Hij had het een aantal dagen heel moeilijk, we hebben hem er doorheen moeten slepen. Dat geeft niet, want daarvoor zijn we hier ook", zei Welten. "Vandaag was hij aan het vechten met zichzelf. Dat haalt niets uit."

Mislukt jaar

Hoewel DSM vooral op zoek ging naar lichtpuntjes, moet toch geconcludeerd worden dat Jakobsens eerste jaar bij de Nederlandse ploeg is uitgelopen op een mislukking. Met een op hem afgestemde sprinttrein hoopte 'de Hurricane van Heukelum' in de grote rondes succesvol te zijn.

Dat de 27-jarige Jakobsen dat in zich heeft, bewees hij na zijn bijna fatale valpartij in de Ronde van Polen in 2020. Daarna won hij drie etappes en het puntenklassement in de Vuelta (2021) en een rit in de Tour (2022).

Maar in 2024 behoort hij niet tot de wereldtop. "De echte topsprint, die heb ik niet meer", stelde hij eerder deze Tour gelaten vast. "Hij heeft eerder grote tegenslagen gekend. Maar Fabio is een vechter en knokt zich altijd terug", zei ploegleider Winston.

Corona terug in peloton? Bij het begin van de Tour de France droegen de renners van Visma - Lease a Bike en ook Remco Evenepoel al mondkapjes uit angst voor corona of andere besmettelijke ziektes. Dat zijn er de laatste dagen steeds meer geworden. Donderdag waren de maskers ook bij Ineos en EF Education te zien. En na de rit droeg ook Jakobsen een mondkapje. "Dat was puur uit voorzorg", zei ploegleider Matt Winston. "We willen iedereen gezond houden." Jakobsen vertelde zich "niet 100 procent" te voelen. "Daarom houd ik afstand tot de andere renners. Ik moet nog wel mee naar het hotel, daarom draag ik een mondkapje." Bij Bahrain Victorius voelen enkele renners zich niet fit. Fred Wright en Pello Bilbao stapten de afgelopen dagen uit de Tour. "Volgens mij is er een virus in het peloton", zei Bahrain-renner Wout Poels. "Corona of een verkoudheid, ik weet niet wat het is." Alle renners van de ploeg testten negatief op corona. "Je ziet wel steeds meer ploegen met een masker op. Ik probeer er maar een beetje uit de buurt te blijven", zei Poels, die zich weinig zorgen maakt. "Weet je wat het is? Je doet er toch niks aan."