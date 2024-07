Elf fietsen gestolen bij TotalEnergies voor Tourrit: 'Vrachtwagen geforceerd'

Volgens renner Steff Cras was het geen kwestie van een open deur en een makkelijke actie. "Ze hebben de camion (vrachtwagen, red.) vannacht opengebroken. Hij is geforceerd, daardoor zijn ze gepikt."

"Morgen brengen ze de nieuwe fietsen", zegt Cras, die geluk heeft dat in zijn geval slechts zijn derde reservefiets is gestolen. "Voor sommige jongens is het hun eerste fiets die weg is, dat geeft natuurlijk een ander gevoel."