NOS Wielrennen • vandaag, 16:34 Vingegaard klopt Pogacar verrassend in de sprint, Evenepoel en Roglic verliezen tijd

Jonas Vingegaard heeft in de elfde etappe een kleine tik uitgedeeld aan Tadej Pogacar. De 27-jarige Deen was in de sprint om de ritzege net wat sterker dan zijn grote concurrent.

Vingegaard zag Pogacar op dertig kilometer van de streep de aanval zoeken en moest even een gaatje laten, maar na een indrukwekkende achtervolging kon hij toch weer aansluiten bij de Sloveen. En in de laatste meters verraste de Deen zijn concurrent met een beter eindschot.

Tijdsverlies Evenepoel en Roglic

Remco Evenepoel en Primoz Roglic werden door Pogacar en Vingegaard op achterstand gereden. Evenepoel, die nog wel tweede staat in het klassement, kwam 25 seconden na zijn concurrenten over de streep. Roglic verloor 55 seconden, maar omdat hij in de laatste kilometer in de afdaling ten val was gekomen, kreeg hij van de jury dezelfde tijd als Evenepoel.

Vingegaard is dankzij de bonificatieseconden aan de streep één seconde ingelopen in het algemeen klassement. De nummer drie van het klassement heeft nu nog een achterstand van 1.14 minuten op geletruidrager Pogacar.

Na een dag zonder aanvalslust was er in de elfde etappe direct strijd te zien. Een plekje in de kopgroep was populair, dus al vanaf de officiële start was er een spervuur aan demarrages te zien.

Het duurde heel lang totdat het peloton vrede had met de groep die vooruit reed. Commentator Michael Boogerd vertelde dat zo'n lange strijd om in de kopgroep te zitten "afzien geblazen" is.

En na ruim honderd kilometer was het eindelijk zover: er had zich een kopgroep gevormd. Onder anderen Richard Carapaz, die bij zo ongeveer elke demarragepoging betrokken was, zat erbij. "Als een jonge hond vliegt hij erin", zei Boogerd over de aanvalslust van de Colombiaan.

Hoog tempo

Door al die demarrages lag het tempo in de etappe enorm hoog. Met een gemiddelde snelheid van 46 kilometer per uur vlogen de renners over het glooiende terrein.

Dat betekende ook dat de kopgroep niet veel ruimte kreeg. De klassementsploegen hielden de vluchters op een overbrugbare afstand. Onder andere de Visma-ploeg van Jonas Vingegaard en de UAE-ploeg van Tadej Pogacar maakten tempo op kop van het peloton.

Vooral de mannen van Pogacar hadden hun zinnen gezet op de ritzege, want het was de UAE-ploeg die het hardst jaagde op drie laatst overgebleven koplopers Carapaz, Oier Lazkano en Ben Healy. Op ruim dertig kilometer van de finish waren de koplopers ingerekend.

Pogacar in de aanval

En dat was voor Pogacar direct het sein ervandoor te gaan. Op een klein verzet snelde de tweevoudig Tourwinnaar weg bij zijn concurrenten. Het gat met Vingegaard was niet groot, maar de Sloveen begon wel met een voorsprong aan de afdaling van de Pas de Peyrol.

In de achtervolging op Pogacar vonden voormalig ploeggenoten Vingegaard en Primoz Roglic elkaar, maar Pogacar liep in de afdaling alleen maar verder uit.

Bergop was Vingegaard echter weer sterker. De Deen keerde na een uiterste krachtsinspanning terug bij zijn grote concurrent. De twee concurrenten reden samen naar de streep, waar de Deen verrassend sterker was in de sprint om de ritzege. Vingegaard ging van kop af aan en drukte zijn wiel net iets eerder over de lijn.