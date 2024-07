Reuters Jonas Vingegaard

NOS Wielrennen • vandaag, 18:14 Ritzege Vingegaard roert ook ploegleider Maassen tot tranen toe: 'Enorme vechter' Bart van Dooijeweert Volgt de Tour de France in Frankrijk

Bart van Dooijeweert Volgt de Tour de France in Frankrijk



Frans Maassen pinkte woensdag een traantje weg bij de etappezege van Jonas Vingegaard in de Tour de France. De ploegleider van Visma-Lease a Bike zag hoe zijn renner zich uit ogenschijnlijk geslagen positie terugknokte en Tadej Pogacar in de sprint versloeg.

Maassen was erbij toen Vingegaard in april zwaar ten val kwam in de Ronde van Baskenland. "Dat hij dan op dit niveau terugkomt, daar had ik het even moeilijk mee", vertelde hij.

De beelden van de massale valpartij waarbij Vinegaard zwaargewond raakte, staan bij de Nederlandse ploegleider nog altijd scherp op het netvlies. "Het was een brok ellende daar. Niet alleen voor Vinegaard, hoor. Ik zag ook Stef Cras en Jay Vine. Het was niet fraai om te zien."

Kijk hier de beelden van de valpartij in de Ronde van Baskenland terug:

0:32 Zware valpartij in Baskenland: Vingegaard in ambulance, ook Roglic en Evenepoel onderuit

Vingegaard lag twaalf dagen in het Spaans ziekenhuis, met breuken in ribben, sleutelbeen en een klaplong. Deelname aan de Tour was lange tijd onzeker voor de titelverdediger, maar iets meer dan een week voor de start maakte Visma bekend dat de Deen van start zou gaan.

'Was gewoon verschrikkelijk'

Maassen kreeg het te kwaad toen de Deense televisie kort na de finish vroeg of hij getwijfeld had of Vingegaard zijn hoge niveau weer zou halen. "Ja, ja", stamelde de ploegleider, voordat hij het interview moest onderbreken vanwege zijn emoties.

"Die valpartij was zo zwaar", zei Maassen nadat hij zich vermand had. "Op dat moment zat hij zo diep en ik ook. Het was gewoon verschrikkelijk."

Ook Vingegaard was emotioneel na zijn ritzege. De Deen dacht ook weer terug aan die valpartij. "Ik had nooit verwacht een etappe te kunnen winnen, zeker niet na mijn val. Dit is echt te gek."

Bekijk de (emotionele) interviews met Vingegaard hieronder:

De emoties van Maassen kwamen ook door het etappeverloop. Al op de twee na laatste klim van de dag viel Pogacar aan. Vingegaard moest passen en reed op een gegeven moment op 35 seconden achterstand.

"Het was heel spannend of we de Tour daar zouden verliezen", zei Maassen. "Hij heeft standgehouden, de rest van de rit goed ingedeeld en meter voor meter teruggereden. Dat voelde toen al als een overwinning."

Fiets Pogacar gleed weg

De aanval van Pogacar was sterk, maar ook was duidelijk dat hij niet heel gemakkelijk weg kwam van Vingegaard. "In de afdaling voelde ik me goed, tot mijn fiets behoorlijk weggleed", analyseerde de Sloveen. "Ik verspeelde misschien te veel energie voor de start van de tweede klim. Daar was Jonas beter en toen wachtte ik op hem. Ik probeerde te sparen en wat te herstellen. Het was een goede dag voor hem en een goede dag voor mij."

Bekijk de samenvatting van de elfde etappe:

6:24 Samenvatting etappe 11: strijd tussen 'grote vier' in spectaculaire bergetappe

Maassen prees na de rit ook het doorzettingsvermogen van Vingegaard. "Hij lijkt zo'n leuke, nette, kleine jongen. Maar hij is een echte sportman en een enorme vechter. Als je Pogacar op dit niveau kan verslaan, dan zegt dat heel veel over je."

Mentale opsteker

De rit met enkele korte klimmetjes leek op het lijf geschreven van de explosievere Pogacar. Dat Vingegaard - die doorgaans sterker is in het hooggebergte - op dit terrein de etappe won en enkele bonificatieseconden pakte, voelt vooral als een flinke mentale opsteker voor de Nederlandse ploeg.

"Jonas zat op zijn limiet, maar Pogacar ook. Als je hem in de sprint kan kloppen, dan weet je dat je heel sterk bent."

Of de ritzege ook de ommekeer in de strijd om de gele trui betekent, zo ver wilde Maassen niet gaan. "Het maakt ook niet uit, het is al een grote overwinning dat hij hier überhaupt is na zijn val in Baskenland."

En of de zege van Vingegaard een tik was voor Pogacar? "Ik denk het niet", zegt de geletruidrager. "We kunnen zien dat we aan elkaar gewaagd zijn. Nu moet ik dit gat zien te bewaren. Het is een solide gat om de Pyreneeën mee in te gaan. Daar gaan we zien hoe het is, dat is meer racen met lange adem. Daar ben ik beter op voorbereid."