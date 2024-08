Harris belooft leven van Amerikaanse middenklasse goedkoper te maken

Kamala Harris heeft in haar eerste grote speech als presidentskandidaat economische plannen gepresenteerd. De Democraat wil belastingen verlagen voor gezinnen en Amerikanen met lage en middeninkomens. Ook belooft ze een hoop dagelijkse kosten te verlagen als ze tot president wordt gekozen. Over het buitenlandbeleid, bijvoorbeeld ten opzichte van Israël en Oekraïne, zei ze niets.

Speech

De Democratische presidentskandidaat deed haar plannen uit de doeken in een speech in Raleigh.

"Elke dag praten gezinnen in ons land over hun toekomst, hun ambities en hun aspiraties voor zichzelf en voor hun kinderen. En ze bespreken hoe ze die financieel kunnen verwezenlijken, want de rekeningen stapelen zich op", zei Harris. "Eten, huur, gas, medicijnen op recept. Na dit alles blijft er voor veel gezinnen aan het eind van de maand niet veel meer over."