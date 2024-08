Reuters Trump deed via zijn telefoon mee aan het gesprek

NOS Nieuws • vandaag, 05:30 'Interview' van Elon Musk met Trump geplaagd door technische problemen

Het interview van techmiljardair en X-eigenaar Elon Musk met presidentskandidaat Donald Trump is vannacht veel later begonnen dan de bedoeling was. Technische problemen waren de oorzaak; volgens Musk ging het om een cyberaanval.

Voorafgaand was er veel te doen over het gesprek tussen Trump en Musk, die een uitgesproken aanhanger is van Trump. De EU had Musk gewaarschuwd om geen gevaarlijke inhoud te verspreiden via zijn uitzending. Musk reageerde hierop met een plaatje en de tekst: 'Neem een grote stap terug en letterlijk: fuck your own face!'.

Trump plaatste op zijn X-account gedurende de dag verwijzingen naar het aanstaande interview. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat de Republikein weer actief was op het platform. In januari 2022 werd Trump door Twitter verbannen, omdat hij niet genoeg afstand had genomen van de gewelddadige menigte die een paar dagen eerder het Capitool had bestormd.

Na de overname van Twitter door Musk werd het account geheractiveerd, maar intussen startte Trump ook zijn eigen berichtenplatform: Truth Social. Naast X is Musk ook eigenaar van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla.

Wachtmuziekje

Het gesprek, dat alleen te beluisteren was en niet te zien, moest beginnen om 02.00 uur Nederlandse tijd. Toen het zo ver was, viel er alleen een wachtmuziekje te horen. Daarnaast kregen veel gebruikers een foutmelding. De rest van het berichtenplatform werkte overigens zonder problemen.

Reuters Veel gebruikers kregen een foutmelding

Enige tijd bleef het stil, totdat Musk via een bericht meldde dat zijn platform het slachtoffer zou zijn geweest van een zogenoemde DDoS-aanval. Bij zo'n aanval wordt er vanuit een netwerk van computers in een keer heel veel data naar een server gestuurd, om deze zo te slecht bereikbaar te maken of uit te schakelen.

Uiteindelijk ging het gesprek bijna drie kwartier later dan gepland alsnog van start. Heel spannend werd het niet: de twee waren het vooral met elkaar eens in de twee uur durende uitzending.

Rudy Bouma, correspondent Verenigde Staten: "Trump en Musk waren eerst vijanden: Musk noemde Trump te oud voor een nieuwe termijn en steunde tegenkandidaat Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. Trump heeft zeer vernederende posts over Musk op Truth Social geplaatst, waarin hij badinerend doet over Musks Tesla's en raketten, maar schreef ook dat Musk voor hem op de knieën zou gaan. Maar nu zijn ze dus ineens dikke vrienden. Trump houdt ineens toch van elektrische auto's en Musk zamelt zelfs geld voor Trump in. Dat is deels ideologisch, want Musk heeft een enorme ommezwaai gemaakt van Biden-stemmer naar rechts. Al vindt hij dat zelf niet, Musk ontkende dat hij uiterst rechts zou zijn. Maar er kan ook een zakelijke reden spelen, want Trump zal de bedrijven van Musk waarschijnlijk minder lastigvallen met allerlei overheidsregels én de belastingverlagingen van Trump zijn vooral gunstig voor miljardairs. Biden wilde die terugdraaien en Harris waarschijnlijk ook. Trump leek Musk vanavond ook als adviseur te willen inschakelen als hij de verkiezingen wint, in een soort commissie tegen verkwisting van belastinggeld en dat lijkt Musk wel wat, zei hij."

Het duo sprak ook over de mislukte moordaanslag op Trump. "Als ik mijn hoofd niet had gedraaid, zou ik nu niet met je praten. Hoe graag ik je ook mag", zei Trump tegen Musk.

Verder zei de oud-president een raketschild te willen bouwen voor de Verenigde Staten, vergelijkbaar met het Iron Dome van Israël.

Het ging nog kort even kort over de Europese Unie. "Ik ken de EU heel goed", zei Trump. "Wij beschermen ze, via de NAVO. Ze zijn slecht. Niet zo slecht als China, maar ze zijn slecht."

Het is niet voor het eerst dat Musks platform problemen heeft tijdens een soortgelijke uitzending. Vorig jaar, toen Musk de Republikeinse kandidaat Ron DeSantis interviewde, ging het ook al mis. Die storing toen kwam volgens Musks biograaf doordat Musk eigenhandig servers verhuisde naar een goedkopere locatie, ondanks waarschuwingen van zijn techneuten.