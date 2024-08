AFP Elon Musk

NOS Nieuws • vandaag, 01:52 • Aangepast vandaag, 02:40 EU waarschuwt Elon Musk in aanloop naar interview met Donald Trump

Thierry Breton, de EU-commissaris voor de Interne Markt, heeft Elon Musk kort voor zijn interview met Donald Trump gewaarschuwd om geen gevaarlijke inhoud te verspreiden.

De techmiljardair zou deze nacht om 02.00 uur (Nederlandse tijd) een vraaggesprek voeren met presidentskandidaat Donald Trump en dit live uitzenden op zijn platform X. Musk, ook eigenaar van onder meer ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla, heeft al eerder zijn steun uitgesproken voor de oud-president. Door technische problemen, volgens Musk een cyberaanval, is het interview rond 2.30 uur nog niet begonnen.

Breton benadrukt in de brief dat X-berichten ook te zien zijn in de EU. "In deze context ben ik genoodzaakt u te herinneren aan de verplichtingen zoals uiteengezet in de Digital Services Act, DSA", schrijft Breton.

De DSA verplicht grote platformen, zoals X en Instagram, om meer te doen tegen illegale inhoud en risico's voor de openbare veiligheid, bijvoorbeeld het aanzetten tot geweld, haat of racisme. Sinds vorig jaar doet de Europese Commissie onderzoek naar X. Hierbij wordt gekeken of het platform van Musk wel voldoende doet om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Southport

"Wij houden de potentiële risico's in de EU in de gaten die samenhangen met de verspreiding van content die kan aanzetten tot geweld, haat en racisme in samenhang met belangrijke politieke of maatschappelijke gebeurtenissen over de hele wereld, waaronder debatten en interviews in het kader van verkiezingen", schrijft Breton.

In zijn brief wijst de EU-commissaris ook op de recente rellen in het Verenigd Koninkrijk, die ontstonden na een dodelijke mesaanval op een groep kinderen in Southport. Via sociale media werden valse berichten verspreid over de vermoedelijke dader. Ook waren er oproepen tot geweld te lezen.

Reactie Musk

Linda Yaccarino, de door Musk aangestelde CEO van X, noemt de brief van Breton "een ongekende poging om een wet, die bedoeld is voor Europa, uit te breiden naar politieke activiteiten in de VS". "Daarnaast is het neerbuigend tegenover Europese burgers, omdat het suggereert dat zij niet in staat zouden zijn om naar een gesprek te luisteren en hun eigen conclusies te trekken."

Ook Musk heeft gereageerd op de brief van de EU. Hij antwoordde met een afbeelding met een tekst uit de film Tropic Thunder: 'Neem een grote stap terug en letterlijk: fuck your own face!'.