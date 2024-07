Socialmediabedrijf X volgens Brussel in de fout met blauwe vinkjes

De Europese Commissie is met name ontevreden over het systeem van de blauwe vinkjes, het "echtheidskeurmerk" van X. Voor de overname door Elon Musk konden bekendheden als politici, filmsterren, en sporters, maar ook overheidsdiensten, blauwe vinkjes krijgen om aan te geven dat hun Twitteraccount authentiek was.