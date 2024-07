ABC News

NOS Nieuws • vandaag, 03:11 Biden in tv-interview: was ziek bij debat, ben nog steeds beste kandidaat

President Biden heeft in een tv-interview teruggeblikt op het voor hem dramatisch verlopen debat met Donald Trump, zijn uitdager bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Bij ABC News zei Biden dat hij op de dag van het debat ziek en uitgeput was. "Ik voelde me vreselijk." Hij noemde het optreden een bad episode.

Ook nam hij de verantwoordelijkheid op zich. "De hele manier waarop ik me heb voorbereid... Niemand heeft de schuld, alleen ik", zei Biden. Het debat heeft hij niet teruggekeken, zei hij desgevraagd.

Het was het eerste grote interview van Biden sinds het debat, een week geleden. Daarin kwam hij niet goed uit zijn woorden, haperde hij en was hij soms slecht te verstaan. In eerdere verklaringen weet hij zijn zwakke prestatie aan een zware verkoudheid en vermoeidheid.

Dit zijn fragmenten uit het debat van vorige week:

Bidens debatoptreden leidde tot paniek binnen de Democratische partij. Inmiddels hebben vier Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden hem opgeroepen om niet meer mee te doen aan de presidentsverkiezingen van november. Ook sommige geldschieters uitten hun zorgen.

Over de fysieke gesteldheid van de 81-jarige Biden wordt al langer gesproken. Sinds het debat is de discussie daarover nog verder opgelaaid. Biden zegt steeds dat hij gewoon doorgaat. Bij een campagnebijeenkomst herhaalde hij dat gisteren.

'Ben goed in vorm'

Ook in het interview noemde de president zichzelf de geschiktste kandidaat om Donald Trump te verslaan. Hij wees op successen die hij sinds 2021 heeft geboekt, onder meer met de Amerikaanse economie. "Ik ben nog steeds goed in vorm", zei Biden.

Biden werd in het ABC-interview gevraagd of hij bereid is tot een onafhankelijk medisch onderzoek, waarvan resultaten met kiezers kunnen worden gedeeld. Daarop antwoordde hij dat hij als president dagelijks cognitieve tests moet doorstaan. Ook wees hij erop dat hij een medisch team heeft, "dat niet zal aarzelen" om te zeggen als er iets mis is.