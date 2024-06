Meerderheid deelnemers vredestop voor Oekraïne stemt in met slotverklaring

Op de laatste dag van de vredesconferentie voor Oekraïne in Zwitserland hebben tachtig landen ingestemd met een slotverklaring. Daarin staat dat de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne de basis moeten zijn voor duurzame vrede in het land .

Niet alle aanwezige landen stemden in met de verklaring; onder meer India, Saudi-Arabië, Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten deden dat niet vanwege hun economische en diplomatieke banden met Rusland.

Vooral Westerse landen stemden in met de verklaring, waarin het onder meer gaat over nucleaire veiligheid, voedselzekerheid en de uitwisseling van gevangenen. De Zwitserse president Viola Amherd, die de top organiseerde, zei na afloop dat het feit dat een 'grote meerderheid' van de deelnemers de verklaring tekende "laat zien wat diplomatie kan bereiken".

De Oekraïense president Zelensky noemt de verklaring een eerste stap naar vrede. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei dat de top vrede in Oekraïne een stap dichterbij heeft gebracht, "maar dat echte vrede niet met een enkele stap komt, maar een reis is".

De vredestop werd bijgewoond door zo'n honderd landen en organisaties. Een deel van de landen werd vertegenwoordigd door hun staatshoofden of regeringsleiders, maar er waren ook staten die ministers of andere vertegenwoordigers stuurden.

Rusland grote afwezige

Op de conferentie, op de berg Bürgenstock bij Luzern, waren onder meer Rusland en China niet aanwezig. Rusland was niet uitgenodigd en had eerder al gezegd niet te willen komen. Daarop besloot China ook van deelname af te zien.

De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba hintte erop dat Rusland mogelijk wel wordt uitgenodigd voor een toekomstige vredestop. "Natuurlijk begrijpen we dat er een tijd komt waarin het nodig is om met Rusland te praten", zei hij. Poetin eist in zo'n geval wel garanties om de geloofwaardigheid van de onderhandelingen te waarborgen, zo zei een woordvoerder van het Kremlin.