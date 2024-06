EPA Poetin houdt zijn toespraak bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou

NOS Nieuws • vandaag, 16:44 Poetin herhaalt eisen voor wapenstilstand, Oekraïne noemt voorstel absurd

President Poetin heeft in een toespraak opnieuw gezegd welke eisen Rusland stelt voor een directe wapenstilstand met Oekraïne. Hij stelt ook dat Rusland openstaat voor "vredesonderhandelingen". Vanuit Kiev is het voorstel afgedaan als onzin, een herhaling van zetten en manipulatie.

De Russische leider eist dat het Oekraïense leger zich terugtrekt uit de regio's Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson. Wat Poetin betreft is NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne uitgesloten en moet Kiev ook de illegale annexatie van de Krim erkennen. Hij beweert dat er "gelijk" een staakt-het-vuren wordt ingesteld als aan deze eisen wordt voldaan.

'Dit is geen vredesvoorstel'

De lijst is precies het tegenovergestelde van de Oekraïense inzet in de oorlog tegen de Russische invasiemacht. "Het is geen vredesvoorstel", reageert een adviseur van president Zelensky. "Rusland wenst niet meer te betalen voor deze oorlog, om deze op een andere manier weer voort te zetten."

De timing van Poetins toespraak is opvallend. Komend weekend komen tientallen wereldleiders bijeen in Zwitserland om het vredesvoorstel van de Oekraïense president te bespreken. Rusland is niet uitgenodigd en doet de Oekraïense plannen af als een "afleidingsmanoeuvre".

Langzame Russische opmars

De Russische invasie heeft inmiddels honderdduizenden levens geëist. Vrijwel elke dag worden burgers in Oekraïne opgeschrikt door raket- en drone-aanvallen. De laatste maanden verliest Oekraïne gestaag terrein in het oosten van het land. Rusland lijdt daarbij volgens Oekraïne en het Westen zware verliezen. Kiev heeft een tekort aan manschappen, maar krijgt vele tientallen miljarden aan wapens en munitie vanuit de VS en Europa.

Aan het begin van de oorlog hebben de twee strijdende partijen met elkaar om de tafel gezeten. Maar de onderhandelingen over een wapenstilstand liepen al snel stuk. Rusland heeft sindsdien steeds gezegd dat het openstaat voor "een oplossing". Oekraïne en de VS nemen deze woorden niet serieus en herhalen dat het Moskou is die de oorlog is begonnen.