EPA Ravage in Charkiv na bombardement

NOS Nieuws • vandaag, 13:15 Oekraïne mag ook Duitse wapens gebruiken over de grens, NAVO-baas: 'Rusland intimideert'

Ook Duitsland heeft Oekraïne toestemming gegeven voor het gebruik van Duitse wapens op Russisch grondgebied. Volgens bondskanselier Olaf Scholz is de toestemming noodzakelijk voor het land om zich voldoende te kunnen blijven verdedigen.

"We zijn er gezamenlijk van overtuigd dat Oekraïne het recht heeft, gegarandeerd door het internationaal recht, om zichzelf tegen deze aanvallen te verdedigen", aldus een woordvoerder van Scholz in een verklaring.

Gisteravond werd bekend dat ook de Amerikaanse president Biden Oekraïne in het geheim toestemming heeft gegeven voor het gebruik van Amerikaanse wapens op Russisch grondgebied. Het zou, net zoals de Duitse toestemming, specifiek gaan om Russische doelen in de buurt van de Oekraïense stad Charkiv. Eerder gaf ook Nederland toestemming.

Duitslandcorrespondent Chiem Balduk: "Het was lange tijd ondenkbaar dat de Duitse regering Oekraïne zou toestaan om Duitse wapens op Russisch grondgebied in te zetten. Vooral bondskanselier Scholz moest een enorme drempel over. Toen de Franse president Macron zich dinsdag, staand naast Scholz, uitsprak vóór de inzet van wapens op Russisch grondgebied, klonk Scholz veel omfloerster en terughoudender. Het is voor Duitsland belangrijk dat zij niet als eerste overstag gingen. Pas toen de Amerikanen akkoord gingen, kon Berlijn ook deze stap zetten. De vraag is welke Duitse wapens überhaupt ingezet kunnen worden tegen Russische doelen. Duitsland levert veel militaire steun, maar alleen wapens met een beperkt bereik tot 85 kilometer. De levering van de vurig gewenste Taurus-langeafstandsraketten wordt door Scholz nog altijd tegengehouden. Coalitiegenoten hopen dat met de 'Waffenwende' van vandaag ook de discussie over de Taurus nieuw leven wordt ingeblazen. Maar vooralsnog blijft Scholz, net als een meerderheid van de Duitsers, tegen. Juist uit angst voor een directe confrontatie met Rusland."

De woordvoerder van het Kremlin zei na een vraag over Bidens toestemming dat Amerikaanse wapens al langer worden ingezet voor aanvallen tegen Rusland. "We zien nu al pogingen Russisch grondgebied aan te vallen met wapens uit de VS. Dat zegt ons veel over hoe betrokken de VS al is bij dit conflict."

Details over die aanvallen of bewijs ervoor leverde hij overigens niet.

De toestemming ligt gevoelig bij de Russische president Poetin. Volgens hem dreigt het Westen daarmee een Derde Wereldoorlog te ontketenen. Hij waarschuwde dat dergelijke betrokkenheid de NAVO duur kan komen te staan.

'Niks aantrekken van dreigende taal'

NAVO-baas Jens Stoltenberg doet die Russsiche dreigementen af als dreigende taal waar de NAVO zich niet te veel van moet aantrekken. De Russische dreigementen zijn volgens hem slechts een poging bondgenoten af te schrikken.

"Dit is niets nieuws", zei Stoltenberg bij aankomst voor overleg met de buitenlandministers van de westerse militaire alliantie in Praag. "Telkens als NAVO-bondgenoten Oekraïne steunen, dreigt Poetin dat we dat niet moeten doen."

Stoltenberg wijst van de hand dat de NAVO hiermee escaleert. "Wat escalatie betreft: dat deed Rusland door een ander land binnen te vallen en de afgelopen weken door een nieuw front te openen", redeneert hij. Volgens Stoltenberg heeft Oekraïne dan het recht op zelfverdediging en mogen NAVO-leden daarbij helpen. "Daarmee worden zij nog geen onderdeel van het conflict."

"Dit maakt deel uit van de inspanningen van president Poetin en Moskou om NAVO-landen te weerhouden van steun aan Oekraïne om zich te verdedigen. Rusland doet dat iedere keer als Oekraïense bondgenoten tot nieuwe hulp besluiten."

Opbouw van Rusland verstoren

Begin deze week zei demissionair minister Ollongren zich ook niet te veel aan te trekken van een Russische reactie. "Ik zeg dat Oekraïne zich mag verdedigen, binnen de regels van het oorlogsrecht. Daar hoort bij dat je ook aanvallen kunt plegen die aan de andere kant van de grens liggen."

De Oekraïense president Zelensky was afgelopen dinsdag in Brussel, waar hij opnieuw aan het lobbyen was voor wapens. Ook toen benadrukte hij het belang wapens te mogen gebruiken zoals hij wil.

Met de toestemming die hij nu gekregen heeft, krijgt Oekraïne meer capaciteit om de Russen aan te vallen, zei oud-commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif gisteravond in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. "Dat betekent dat je de opbouw van logistieke voorraden voor een offensief of commandoposten of eenheden die naar voren gaan, kunt verstoren. Je kunt ook bruggen en spoorwegen uitschakelen."

Charkiv is de tweede stad van Oekraïne en ligt in het noordoosten van het land, dicht bij de Russische grens. De gevechten rond de stad zijn al een tijdlang hevig en de Russen boeken in de omgeving van de stad terreinwinst.