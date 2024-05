Kabinet belooft snel met plan te komen tegen Russische dreiging op Noordzee

Het demissionaire kabinet komt versneld met een strategie tegen Russische dreiging op de Noordzee. Dat bleek tijdens een debat vanavond in de Tweede Kamer. Daarin gaven partijen te kennen zich ernstige zorgen te maken over mogelijke Russische sabotageacties die de Nederlandse economie en maatschappij zouden kunnen lamleggen.

Europese inlichtingendiensten waarschuwden hun regeringen enkele weken geleden dat Rusland plannen smeedt voor gewelddadige sabotageacties in Europa. Deense, Noorse, Zweedse en Finse journalisten concludeerden vorig jaar al dat er aanwijzingen zijn dat Rusland plannen ontwikkelt om westerse gasleidingen, elektriciteits- en internetkabels op de zeebodem te saboteren .

VVD-Kamerlid Erkens vroeg zich af hoe het kan dat Russische bootjes "aanmeren in onze havens" of op "hun dooie gemak rondjes varen op onze kwetsbare Noordzee en onze infrastructuur kunnen inspecteren". Ook D66-Kamerlid Paternotte wilde weten hoe de Russische schepen in de buurt kunnen komen van leidingen en kabels die essentieel zijn voor de Nederlandse economie.