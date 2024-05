AFP Zelensky samen met Zaloezjny in februari

NOS Nieuws • vandaag, 17:44 Door Zelensky ontslagen bevelhebber Zaloezjny benoemd tot ambassadeur VK

De voormalige bevelhebber van het Oekraïense leger, Valeri Zaloezjny, is officieel uit het leger gezet. Hij is per presidentieel decreet benoemd tot ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. De onder militairen populaire Zaloezjny werd in februari vervangen na openlijke kritiek op president Zelensky.

Er is geen reden opgegeven waarom de ex-generaal naar Londen wordt gestuurd. Volgens het decreet is Zaloezjny om gezondheidsredenen afgekeurd voor militaire dienst. Een nadere toelichting ontbreekt. Wel mag de ex-legerleider een uniform blijven dragen. Een maand geleden was het ambassadeurschap van Zaloezjny al aangekondigd.

Nog twee overplaatsingen

De Oekraïense president heeft nog twee commandanten overgeplaatst. Zo krijgen de speciale eenheden die opereren in door Rusland bezet gebied voor de tweede keer in een half jaar tijd een nieuwe bevelhebber. Kolonel Serhi Loepantsjoek wordt vervangen door generaal Oleksandr Trepak.

Ook is Dmytro Hereha opnieuw benoemd tot commandant van de ondersteunde legereenheden. Hij was in maart juist uit die functie ontheven.

Een reden voor deze twee overplaatsingen staat niet in het decreet vermeld, maar president Zelensky zei onlangs dat het tijd is voor nieuwe bevelhebbers die begrijpen wat het leger nodig heeft. Sinds het stukgelopen Oekraïense offensief verovert het Russische leger gestaag grondgebied in Oost-Oekraïne.

Geen presidentsverkiezingen

Het wegsturen van topgeneraal Zaloezjny werd destijds met scepsis ontvangen binnen het leger. "Ik ben bang dat hij zich liever met ja-knikkers wil omringen", zei een officier tegen de NOS over president Zelensky.

Zaloezjny werd gezien als een kansrijke kandidaat in het geval van presidentsverkiezingen in Oekraïne. Maar Zelensky, wiens termijn deze maand afloopt, heeft besloten dat er voorlopig geen gang naar de stembus komt. Hij geeft als reden daarvoor dat Rusland verkiezingen zou gebruiken om verdeeldheid te zaaien en aanvallen uit te voeren.

In november had Zaloezjny in een opiniestuk geschreven dat de oorlog in een patstelling was beland. Dat klopte, maar de president sprak de woorden van de generaal openlijk tegen. Hij riep militaire leiders op "zich niet te bemoeien met politiek".

Begin februari kwam Zaloezjny met een nieuw opinieartikel, ditmaal gepubliceerd door CNN. Daarin uitte hij kritiek op het Oekraïense beleid. Het is hoogst ongebruikelijk dat een bevelhebber zoiets doet.