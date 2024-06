Robin Utrecht Fleur Agema

NOS Nieuws • vandaag, 13:06 PVV-leider Wilders schuift Fleur Agema naar voren als vicepremier

PVV-leider Wilders heeft Fleur Agema naar voren geschoven als vicepremier in het nieuwe kabinet. Dat schrijft PVV-leider Geert Wilders op X. Agema is tevens beoogd minister van Volksgezondheid.

De 47-jarige Fleur Agema is een van 'de oude negen', zoals dat binnen haar partij wordt genoemd: de PVV'ers die in 2006 werden gekozen toen de partij voor het eerst meedeed aan de Kamerverkiezingen. Zeven van hen zitten nog steeds in het parlement.

Agema staat bekend als een zeer actieve volksvertegenwoordiger, met het hart op de tong. Ze groeide op in het horecabedrijf van haar ouders in Noord-Holland. Zelf volgde ze een opleiding architectuur. In 2012 maakte ze bekend dat ze de zenuwziekte MS heeft.

In eerste instantie had de PVV Gidi Markuszower op het oog als vicepremier en tevens minister van Asiel en Migratie. Wilders kwam daarvan terug, toen bleek dat Markuszower niet door de veiligheidscheck van de AIVD kwam. Kort daarna kwam Wilders met de naam van Marjolein Faber op de proppen. Zij is nu beoogd minister van Asiel en Migratie, maar gaat het vicepremierschap er dus niet bij doen.

Vier vicepremiers

De andere partijen maakten eerder al hun vicepremier bekend. De BBB koos voor Mona Keijzer (minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), NSC voor de 52-jarige Eddy van Hijum (minister van Sociale Zaken) en de VVD schoof Sophie Hermans (minister van Klimaat en Groene Groei) naar voren.