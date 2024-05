NSC-leider Omtzigt en Plasterk vandaag in gesprek over onderlinge verhouding

De manier waarop Plasterk vandaag excuses maakte over de kwestie met de dienstauto, onaangekondigd en via een ingezonden briefje in De Telegraaf, hielp daar niet bij. Daarnaast hebben Omtzigt en Plasterk tijdens Plasterks periode als informateur verschillende aanvaringen gehad, die verder gingen dan de kwestie met de dienstauto.

Omtzigt verweet Plasterk dat hij wekenlang brieven over de staat van de overheidsfinanciën op zijn bureau had laten liggen. Plasterk verweet Omtzigt dat hij te weinig respect toonde voor het "instituut informateur" door de breuk in de formatie eerst met de pers te delen en daarna pas met hem.

Kandidaat van Wilders

Officieel is Plasterk nog geen premierskandidaat. Zelf heeft hij er in het openbaar in ieder geval nog niets over gezegd. Maar het is in Den Haag geen geheim dat Plasterk in elk geval de kandidaat is van PVV-leider Wilders, die als grootste partij een voorstel mag doen.