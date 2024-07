IDF Deze foto van Mohammed Deif heeft het leger van Israël begin dit jaar vrijgegeven

NOS Nieuws • vandaag, 21:12 • Aangepast vandaag, 21:37 Netanyahu 'niet zeker' dat Hamas-leider is gedood, wie is Mohammed Deif?

Met een zware luchtaanval op de Gazastrook heeft Israël vandaag naar eigen zeggen Hamas-kopstuk Mohammed Deif geprobeerd te doden. Premier Netanyahu zei 's avonds op een persconferentie dat het "niet helemaal zeker is" dat de leider van de militaire tak van de terroristische beweging is omgebracht. Israëlische media speculeren dat het waarschijnlijk is gelukt, maar Deif heeft niet voor niets als bijnaam 'de kat met negen levens'.

Het was de achtste liquidatiepoging tegen Deif in ruim twintig jaar tijd, schrijft The Times of Israël. Hij prijkt al sinds 1995 op de Israëlische lijst van meest gezochte personen. Mede onder zijn aansturing transformeerde Hamas tot een omvangrijk paramilitair leger met enkele tienduizenden strijders.

Brein achter 7 oktober

De 58-jarige Hamas-leider wordt door Israël gezien als het brein achter de aanslagen op Israël van 7 oktober vorig jaar. Hij is de opperste bevelhebber van de gewapende tak van de terroristische beweging, de al-Qassam-brigade. Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Deif en andere Hamas-leiders.

Er zijn maar een paar foto's van hem: een als twintiger, een ander waar hij gemaskerd op staat en een beeld van zijn schaduw. Begin dit jaar gaf het Israëlische leger een nieuwere, maar ongedateerde foto van hem vrij. Vermoedelijk heeft hij zich lange tijd schuil gehouden in het omvangrijke tunnelnetwerk van Hamas onder Gaza.

AFP Mohammed Deif staat hier in het midden op een verouderde foto, tussen Hamas-leiders Haniyeh en Sinwar

Maar er is nog geen onafhankelijke bevestiging dat Deif op de plek van de luchtaanval was. Hamas weerspreekt de dood van Deif en zei eerder vandaag dat er alleen burgers bij de luchtaanval zijn gedood. Volgens het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid vielen er zeker negentig doden door het Israëlische bombardement. Er wordt gesproken over 300 gewonden.

Lees ook dit artikel: In Gaza vallen op grote schaal burgerdoden door aanpak Israëlisch leger.

Ontheemde Palestijnen in al-Mawasi, dat door Israël als humanitair gebied is bestempeld, zeggen tegen persbureau Reuters dat tenten werden verwoest door het bombardement. Gewonden werden naar het al-Nasserziekenhuis gebracht, dat volgens artsen 'overstelpt' werd met slachtoffers.

Bekijk hier beelden van vlak na de luchtaanval:

1:18 Chaos na luchtaanval in Khan Younis

Het Israëlische leger zegt dat de aanval in Hamas-gebied werd uitgevoerd en dat de meeste slachtoffers militanten waren. Er worden twee hoofddoelen genoemd: de Hamas-commandant van Khan Younis en Mohammed Deif. Netanyahu prijst zijn inlichtingendiensten dat de aanval mogelijk was. Hij heeft de operatie persoonlijk goedgekeurd.

Na de aanslagen van 7 oktober had de premier Deif als een van de belangrijkste Hamas-doelwitten van de oorlog aangewezen. Ook Yahya Sinwar, de hoogste leider van Hamas in Gaza die nog steeds voortvluchtig is, en Marwan Issa staan op deze lijst. Issa is de plaatsvervangend commandant na Deif en werd volgens Israël en de VS in maart gedood.

'Oog verloren'

Deif betekent gast in het Arabisch. Deze bijnaam zou een verwijzing zijn naar zijn gewoonte om elke nacht op een andere plek te slapen. Desondanks zou hij bij eerdere liquidatiepogingen ernstige verwondingen hebben opgelopen, naar verluidt heeft hij een oog verloren. Zijn vrouw, zoontje van 7 maanden en dochtertje van 3 werden in 2014 gedood bij een Israëlische luchtaanval.

In 1965 werd Deif in vluchtelingenkamp Khan Younis geboren als Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri. Eind jaren 80 was hij lid geworden van Hamas. Dat was in de tijd van de Eerste Intifada, oftewel de Palestijnse opstand tegen Israël. Hij werd in 1989 gearresteerd en bracht ruim een jaar door in de gevangenis, meldt Reuters.

Nieuwsuur maakte jaren geleden deze video over Deif:

2:28 Mohammed Deif: de onzichtbare militaire opperbevelhebber van Hamas

Na zijn vrijlating klom Deif snel op in de rangen van de terreurorganisatie. Hij zou bij de bouw van het omvangrijke tunnelnetwerk een belangrijke rol hebben gespeeld. Evenals bij de productie van explosieven voor de oorlog met Israël.

"Vandaag explodeert de woede van al Aqsa, de woede van ons volk en onze natie", zei Deif in een videoverklaring die kort na de aanslagen van 7 oktober werd gepubliceerd. "Genoeg is genoeg", zei hij in de oproep om de wapens op te nemen tegen Israël. De zogenoemde 'operatie al-Aqsastorm' was een verwijzing naar een Israëlische inval in de Al Aqsa-moskee in Jeruzalem in 2021. Dat is de op twee na heiligste plaats in de islam.

Bloedbad op festival

Bij de grootschalige terreuraanslag werden duizenden raketten vanuit de Gazastrook afgevuurd op Israël. Gewapende militanten braken door het hek rond de Gazastrook en vielen Israëlische militairen en burgers aan. Op een muziekfestival werd een bloedbad aangericht door Hamas-terroristen.

Volgens Israël werden zo'n 1200 mensen gedood en werden meer dan 2700 mensen verwond. Zo'n 250 mensen werden ontvoerd en naar Gaza gebracht.

Volgens Israëlische bronnen was Deif direct betrokken bij de planning en de operationele aspecten van de aanslagen. Hij en andere Hamas-kopstukken zouden kort na de inval in de al-Aqsamoskee drie jaar geleden zijn begonnen met de voorbereidingen.