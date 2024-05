'Ajax in hoofdlijnen akkoord met Italiaanse trainer Farioli'

Ajax is in hoofdlijnen akkoord met de Italiaanse trainer Francesco Farioli, meldt zijn zaakwaarnemer vandaag aan De Telegraaf. Ajax zelf wil tegenover de NOS niet zo ver gaan. "Media lopen altijd te snel vooruit op zaken."

Feit is wel dat de club volop in onderhandeling is met Farioli. De trainer van het Franse OGC Nice geldt nog steeds als topkandidaat voor de Amsterdammers na de vastgelopen onderhandelingen met de Engelsman Graham Potter.