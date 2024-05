Potter wordt geen coach van Ajax, 35-jarige Farioli nu topprioriteit

Farioli topprioriteit

Kroes beloofde sinds zijn terugkeer als technisch directeur te beginnen met het aanstellen van een nieuwe trainer. Naast de onderhandelingen met Potter ging Kroes, met Director of Football Marijn Beuker aan zijn zijde, tegelijkertijd ook in gesprek met de trainer van OGC Nice, Farioli. Na het afzeggen van Potter is de Italiaan nu topprioriteit voor Ajax.

Farioli, die een stuk goedkoper en haalbaarder is dan Potter, staat momenteel vijfde in de Franse competitie. Kroes en Beuker zijn gecharmeerd van de talentvolle trainer, maar binnen Ajax zijn er ook twijfels. Met zijn 35 jaar is hij voor een trainer piepjong en daarbij is hij nog niet heel lang actief op het hoogste niveau.