Wit-Russisch protest in tientallen landen, 'omdat het in eigen land niet meer kan'

Ter vervanging van massabijeenkomsten in Minsk hoopt de Wit-Russische oppositie met protesten in tientallen wereldsteden de druk op Loekasjenko te blijven opvoeren. In met name Berlijn, Kiev en Warschau zijn grote mensenmenigten bijeengekomen. Daarnaast zijn er solidariteitsacties in onder meer Parijs, Londen, Perth en Seoul. Later vandaag zijn er acties in Canada en de Verenigde Staten.

Loekasjenko is sinds gisteren in de Russische badplaats Sotsji, waar hij overlegt met de Russische president Poetin. Zij spraken gisteren over "selectieve verontwaardiging vanuit het Westen" over de kwestie-Protasevitsj. Daarmee wil het Westen "onrust in Wit-Rusland zaaien", aldus Loekasjenko. Het is nog onbekend waar de twee vandaag over spreken.

Volgens demonstrant David van Bragt is het absoluut niet zinloos om te demonstreren in een ver buitenland. "Het doet familie in Wit-Rusland goed om ons hier te zien demonstreren", zegt hij. "En aan alles komt een einde, elke dictator gaat een keer weg."