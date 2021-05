Songfestivalfinalisten bekend, Utrechtse Stefania gaat voor Griekenland door

Er waren meer inzendingen met Nederlandse invloeden. Zo werkte de Nederlandse producer Wouter Hardy mee aan het lied van Zwitserland. De Portugese band The Black Mamba liet zich inspireren door een bezoek aan de Amsterdamse wallen, waar zij met een Oost-Europese sekswerker spraken over het geloven in de liefde.

Ook finalist San Marino maakte gebruik van talent uit een ander land. Zij stuurden naast de Italiaanse zangeres Senhit ook de Amerikaanse hitrapper Flo Rida naar Rotterdam.

De IJslandse inzending, Daði & Gagnamagnið, was een van de favorieten, maar moest verstek laten gaan vanwege een coronabesmetting in de delegatie. Het nummer 10 years werd daarom niet live gespeeld; in plaats daarvan werd een repetitie uitgezonden.

Kijk hier in ruim twee minuten naar de tien nummers die door gaan naar de finale: