Duncan Laurence heeft corona en is niet live bij finale Eurovisie Songfestival

De zanger, die in 2019 namens Nederland het Eurovisie Songfestival won, werd maandag nog negatief getest. Volgens de organisatie kreeg hij woensdag, een dag na de halve finale, lichte klachten en bleek uit een sneltest dat hij corona heeft. Hij gaat zeven dagen in isolatie.

"Duncan is enorm teleurgesteld, hij heeft hier twee jaar lang naar uitgekeken", zegt zijn management. "We zijn heel blij dat hij toch te zien zal zijn in de finale."

Laurence is niet de eerste die door corona verstek moet laten gaan. Zo kan IJsland niet live optreden in de tweede halve finale omdat een lid van de delegatie corona bleek te hebben. De tv-kijker moet het doen met een opname die is gemaakt tijdens een repetitie van de IJslanders.