Kunnen ME'ers rellen nog aan? 'We zouden genoeg capaciteit moeten hebben'

De Mobiele Eenheid (ME) is de afgelopen dagen veel ingezet tijdens de avondklokrellen om de situatie te laten deëscaleren. Gisteren gebeurde dat volgens burgemeester Mikkers van Den Bosch te laat: volgens hem duurde het te lang voordat de ME kon ingrijpen. Hij heeft een onderzoek naar de gang van zaken aangekondigd.

Mikkers' uitspraken roepen vragen op. Zijn er te weinig ME'ers in Nederland? En heeft de politie nog genoeg mankracht als de situatie de komende dagen uit de hand loopt?

Volgens politiechef van korps Oost-Brabant Wilbert Paulissen en politiewetenschapper Jaap Timmer is er geen tekort aan ME'ers in Nederland, maar kan wel de aanrijtijd worden aangepakt. "De reactietijd als de ME wordt opgeroepen is wel lang. Daar moet een oplossing voor worden gevonden", zegt Timmer.

De Mobiele Eenheid bestaat uit politieagenten die dit naast hun dagelijkse politiewerk doen. Ze hebben hiervoor een extra opleiding gevolgd. De voornaamste taak van de ME is om verstoringen van de openbare orde te voorkomen of te bestrijden. Bij een grote demonstratie staat de ME dan ook vaak paraat.

Bij rellen kan het voorkomen dat iemand als ME'er opgeroepen wordt, terwijl diegene zijn andere politiewerk aan het uitvoeren is. "Dan heb je piket, of oproepbare dienst en word je gewaarschuwd. Maar voordat je je spullen hebt gepakt en op de plek bent, kan nog wel even duren dan", zegt Timmer.