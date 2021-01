Winkeliers maken balans op: 'Er is zoveel vernield, alles is stuk'

Monique de Klein, secretaris van de Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch staat nog te trillen op haar benen, vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is veel angst en ongerustheid. We zijn lamgeslagen."

Net als de burgemeester van Den Bosch vindt ook De Klein dat het lang duurde voordat de ME er was. "Heel vreemd, want gisteren was er al heel veel over gesproken. Er waren aanwijzingen dat er iets zou gebeuren, en dan vraag ik me inderdaad af: wat is er fout gegaan? Waar waren die waterkanonnen?"

De ondernemersvereniging kreeg gisterochtend al veel bezorgde ondernemers aan de telefoon en zocht daarop contact met de gemeente. 's Middags werd ondernemers gevraagd de terrassen en etalages leeg te halen. "Ze zouden zich helemaal focussen op het gebied waar het zich af zou spelen. Dan vraag ik me echt af, waarom heb je ze de binnenstad in laten gaan?"

Rellende jongeren trokken een spoor van vernieling door de binnenstad van Den Bosch: