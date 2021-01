De Nederlandse les van de Capitoolbestorming? 'Stop twijfel en haatzaaien'

Er wacht een taak voor de Nederlandse politici, blijkt uit de reacties. De belangrijkste Capitool-les voor D66-leider Kaag is dat de Nederlandse politiek zich vooral duidelijk moet uitspreken voor de bescherming van de democratie, de rechtstaat en tegen haatzaaierij. "De polarisatie moeten we benoemen en ons daar tegen verzetten. We moeten ons uitspreken voor respect en fatsoen in de politiek."

Ouwehand van PvdD denkt dat het helpt als de politiek stopt met "het vergoelijken en zelf faciliteren van onacceptabel gedrag door de groepen met de grootste mond."

Opdracht

Denk-leider Azarkan zegt dat Nederland niet alleen waakzaam moet zijn, maar ook de rechtstaat moet verdedigen. Dat is ook de belangrijkste boodschap van CDA'er Hoekstra. "Politici moeten staan voor de rechtstaat en voor al die vrijheden die we hebben. Die moet je verdedigen. Dat is een opdracht."

Het zaaien van twijfel over de rechtmatigheid van uitgebrachte stemmen is gevaarlijk, aldus Hoekstra. "Dat vragen stellen over het systeem heeft grote schade op het vertrouwen van de mens in de eigen democratie. Je oogst wat je zaait."