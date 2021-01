'Dreigt er een burgeroorlog?' en nog vijf vragen over de bestorming van het Capitool

In heel de wereld is ontzet gereageerd op de bestorming van het Capitool in Washington. Wat begon als een demonstratie van duizenden Trump-aanhangers, eindigde in rellen waarbij zeker vier doden vielen. De schokkende taferelen zijn ongekend en roepen bij veel mensen vragen op.

Amerika-kenner Victor Vlam beantwoordde die vanochtend in een livesessie op Facebook en YouTube. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje gezet.

Even kort terugblikken: wat gebeurde er nou eigenlijk?

Vlam: "Demonstranten namen in feite het hele Capitool over, ook de kantoren van politici. Ze hebben in de kamer van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis, gezeten. Ze hebben haar naambordje als souvenir meegenomen en een briefje achtergelaten met 'we will not back down'.

Je zag demonstranten in camouflagekleding met spandoeken door de statige gangen met al die mooie beelden lopen. Ik vind het bizar wat er is gebeurd, het is echt heel erg onwerkelijk."

Is deze gebeurtenis representatief voor de onvrede die heerst in de VS?

"Helaas wel. Ik denk dat verrassend veel mensen het eens zijn met Trump. Ik denk niet dat het een meerderheid is, maar ik denk dat veel van zijn aanhangers echt het idee hebben dat het land echt helemaal kapot gaat als de Democraten aan de macht komen.

Er zijn allerlei onderzoeken gedaan naar de uitspraken van Trump over verkiezingsfraude en die zijn zo veel malen ontkracht, maar hij blijft en blijft het maar herhalen. Dus ergens is het niet gek dat mensen hem nog steeds geloven."

Kan Trump als gevolg van dit gewelddadige protest vervroegd uit het Witte Huis worden gezet?

"Er zijn inderdaad wel wat mogelijkheden."

In de onderstaande video legt Vlam uit wat die mogelijkheden zijn: