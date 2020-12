Van intelligente lockdown tot tweede golf: een jaar corona in grafieken

Het is reden voor het kabinet om op 23 maart beperkende maatregelen aan te kondigen. "Dit is een intelligente lockdown", aldus premier Rutte, "gericht op de mensen die ziek zijn, want die blijven thuis."

Er gaan beperkingen gelden voor grote bijeenkomsten, hygiëne- en afstandsregels doen hun intrede en de horeca gaat voor het eerst dicht.

Positieve tests

Werden in maart alleen de patiënten getest die in het ziekenhuis terechtkwamen; begin juni zijn de tests voor iedereen beschikbaar. "Die verandering in het testbeleid zie je terug in de grafiek met het aantal positieve tests per dag", vertelt Aura Timen van het RIVM. "Toch was juni een relatief rustige periode met transmissies van het virus."

Pas eind augustus zie je een grote stijging ontstaan. "Reizigers namen het virus mee naar huis. Ook hier in Nederland hielden we ons ook minder goed aan de regels; onze aandacht verslapte. En we zagen clusters van jonge mensen en studenten die de verspreiding van het virus aanjoegen."