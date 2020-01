Tot nu toe 59 gevallen van mysterieuze longziekte in China

In de Oost-Chinese miljoenenstad Wuhan zijn tot dusver 59 besmettingen ontdekt van een mysterieuze longziekte. Dat meldt de lokale gezondheidscommissie. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO is onduidelijk om wat voor ziekte het gaat en waardoor deze wordt veroorzaakt.

Vermoedelijk is het een vorm van griep, maar het is zelfs niet zeker dat het om een virusziekte gaat. Elf mensen zijn ernstig ziek, van de andere zieken is de toestand stabiel.

Volgens de autoriteiten staat vast dat het niet gaat om SARS, het virus waardoor in 2002 en 2003 700 mensen om het leven kwamen. Ook MERS, een soortgelijk virus uit het Midden-Oosten, en de vogelgriep zijn uitgesloten.

"De autoriteiten laten weten dat alle patiënten zijn afgezonderd en dat ze worden behandeld in medische instellingen in Wuhan", zegt de WHO. "Het lijkt erop dat het gaat om griep. Sommige patiënten hebben moeite met ademhalen, en uit scans blijkt dat ook het weefsel in de longen is beschadigd."

Mogelijk hebben verschillende patiënten de ziekte opgelopen op een vis- en zeevruchtenmarkt. Volgens de lokale autoriteiten is de markt voorlopig dicht en is er een onderzoek ingesteld. Het lijkt er vooralsnog niet op dat de ziekte van mens op mens wordt overgedragen.

Hongkong: we zijn waakzaam

De autoriteiten van het nabijgelegen Hongkong zijn bezorgd over de ziekte. Op de luchthaven van Hongkong is vorige week uit voorzorg een systeem geïnstalleerd om de lichaamstemperatuur van passagiers te meten. Ook op het treinstation dat Hongkong verbindt met China is meer personeel ingezet om de temperatuur van mensen te meten. Hoe ze dat gaan doen, is nog niet duidelijk.

De Hongkongse leider Carrie Lam heeft reizigers opgeroepen mondkapjes te dragen en medische hulp te zoeken als dat nodig is.