Beurs op recordhoogte na onvergetelijk economisch jaar

De grote vraag is of er vaste grond ligt onder de huidige koersen. "Ik begrijp de logica van de markten, maar heb wel zorgen", zegt De Jong. "Veel beleggingsstrategen en investeringsbanken houden de markt en elkaar hetzelfde positieve plaatje voor ogen en dan moet je opletten. En er zijn veel mensen dit jaar in aandelen gestapt, opgejaagd door de stijgende koersen en het rendement van niks op spaargeld. Het zit ze dit jaar echt mee. Maar wat als het een poos tegenzit, gaan ze dan halsoverkop verkopen?"

Goud en bitcoin

Doorgaans vormen goud en in zekere zin de bitcoin een vluchtheuvel in tijden van crisis en economische onzekerheden, maar in deze coronatijden gedragen ze zich abnormaal.

In maart daalde de goudprijs tegen de trend in naar minder dan 1500 dollar voor een troy ounce (31,1 gram), om vervolgens in de zomer mee te liften naar meer dan 2000 dollar. Momenteel kost goud 1890 dollar.

Hetzelfde verhaal gaat op voor de bitcoinkoers, die in maart kelderde naar 5000 dollar om vervolgens te stijgen naar nu 27.000 dollar, een all time high. Daarmee is het oude record van 18.984 dollar van drie jaar geleden verpulverd.

2021

Corona heeft impact op de economie en de financiële markten en hoe die functioneren. Maar econoom Han de Jong denkt niet dat de economie wezenlijk anders wordt. "In het begin van de pandemie werd vaak gezegd dat we op grote schaal zouden gaan deglobaliseren. Dat heeft me altijd onwaarschijnlijk geleken."

Afgaande op de hogere beurskoersen lijken beleggers optimistisch over het beteugelen van de pandemie en het economisch herstel. Economen delen de verwachting van een stevige heropleving van de economie, met inhaalgroei, winstherstel voor bedrijven en dus stijgende beurskoersen.

Corona verlamt de economie, maar de hele economische en financiële infrastructuur is nog gewoon intact, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in een oorlog of bij een natuurramp. Met effectieve vaccins worden een normale samenleving en bedrijvigheid weer mogelijk en veert de economie snel terug naar normaal, een soort doorstart met de remmen los, verwachten economen. Dankzij de stimuleringspakketten van centrale banken en overheden zal de groei naar verwachting van economen een extra duw in de rug krijgen, net als de beurskoersen.