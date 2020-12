VS geeft groen licht voor Pfizer-vaccin, eerste prik binnen 24 uur

De vaccinatie tegen het coronavirus in de Verenigde Staten kan beginnen, nu medicijnwaakhond FDA het vaccin van Pfizer/BioNTech heeft goedgekeurd. Volgens president Trump wordt de eerste injectie binnen 24 uur toegediend. Het vaccin is gratis voor alle Amerikanen.

Volgens Trump is dit een van de grootste wetenschappelijke mijlpalen in de geschiedenis. "Ze zeiden dat we het niet voor elkaar zouden krijgen, maar vandaag hebben we ons doel toch bereikt", zegt hij in een filmpje op Twitter. "De pandemie is dan wel begonnen in China, maar we beëindigen hem hier, in Amerika."

Ouderen en zorgmedewerkers

De vaccins zijn onderweg naar alle Amerikaanse staten, waar ze de komende weken zullen worden toegediend. Miljoenen Amerikanen zouden deze maand kunnen worden gevaccineerd, zeker als het vaccin van Moderna ook snel wordt goedgekeurd. Die beslissing van de FDA wordt volgende week verwacht.

Ouderen en zorgmedewerkers komen net als in veel andere landen als eerste aan de beurt, om het aantal doden terug te dringen. In de VS zijn bijna 300.000 mensen om het leven gekomen door covid-19.

De VS is het vijfde land dat het Pfizer-vaccin toestaat. Eerder deden Groot-Brittannië, Bahrein, Canada en vannacht ook Mexico hetzelfde. De Europese Unie verwacht eind deze maand uitsluitsel te geven.