Vaccin van Sanofi en GSK werkt niet goed genoeg bij ouderen, ontwikkeling vertraagd

De farmaceuten Sanofi en GSK melden dat de werking van hun gezamenlijke coronavaccin tegenvalt. Bij 18 tot 49-jarigen wekt hun vaccin weliswaar een immuunrespons op die vergelijkbaar is met die bij mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt, maar bij ouderen werkt het vaccin minder goed.

Mensen van boven de 49 bij wie het vaccin is toegediend maken niet genoeg antistoffen aan, blijkt uit de fase 1- en 2-studies. Daardoor loopt de ontwikkeling van het vaccin vertraging op.

Nederland

Nederland heeft een optie op bijna 12 miljoen doses van dit vaccin. Daarmee kunnen iets minder dan 6 miljoen mensen ingeënt worden. De planning was dat het vaccin van Sanofi en GSK in het derde en vierde kwartaal van 2021 geleverd zou worden, als de werking aangetoond was en het veilig was bevonden.

Zo ziet de planning eruit bij de andere vaccins (als die tenminste worden goedgekeurd); de levering van het vaccin van Sanofi en GSK loopt dus vertraging op: