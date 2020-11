Opkomst, eerste 'QAnon-Congreslid' en Arizona: dit valt op bij verkiezingen VS

QAnon-aanhanger in Huis van Afgevaardigden

Kiezers in de staat Georgia hebben Marjorie Taylor Greene gekozen voor het Huis van Afgevaardigden. Zij is de eerste aanhanger van de QAnon-samenzweringstheorie die in het Congres verkozen is. QAnon-aanhangers geloven dat Trump strijdt tegen een geheime elite van kindermisbruikers.

Greene zelf is ervan overtuigd dat de dodelijke aanslag op een antiracistische demonstratie in Charlottesville in 2017 in scene is gezet. Volgens The New York Times was het te verwachten dat de Republikeinse kandidaat zou winnen, omdat er overwegend veel conservatieven in Georgia wonen.

Wie van de presidentskandidaten Georgia heeft gewonnen, is nog niet bekend. Rond 21.30 uur stond Trump daar iets voor op Biden; 95 procent van de stemmen was toen geteld.

Trump en Florida

President Trump heeft de belangrijkste swing state Florida gewonnen, goed voor 29 kiesmannen. Op die staat hadden Trump en Biden allebei hun hoop gevestigd, ze voerden er de afgelopen maanden flink campagne. Trump reisde daarvoor zeventien keer af naar Florida, Biden veertien keer. Na Pennsylvania is in Florida tussen augustus en november de meeste campagne gevoerd.

De president kreeg in Florida veel stemmen van latino's. Volgens persbureau Reuters is het aandeel latino's dat dit jaar op Trump stemde groter dan bij de verkiezingen in 2016.