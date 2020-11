Waarom Trump met het Hooggerechtshof dreigt, en antwoord op nog vier vragen

Terwijl de uitslagen van de verkiezingen in de Verenigde Staten nog binnendruppelen, repte president Trump vanochtend al over verkiezingsfraude. Hij wil dan ook naar het Hooggerechtshof, de hoogste rechtbank van de VS. Vijf vragen en antwoorden over deze aankondiging.

Waarom wil Trump naar het Hooggerechtshof?

Trump heeft twijfels over de manier waarop de verkiezingsuitslagen bekend worden. Volgens hem wordt er gefraudeerd. De stemlokalen zijn in alle staten gesloten, maar nog lang niet alle stemmen zijn geteld. Trump wil dat het tellen van die stemmen wordt gestaakt, zei hij vanochtend in een toespraak.

In sommige staten, waaronder in enkele belangrijke swing states als Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, kan het nog dagen duren voordat alle stemmen zijn geteld. Dat komt door de tientallen miljoenen poststemmen die zijn uitgebracht. Het kost veel tijd om die stemmen zorgvuldig te controleren en tellen. Ook verschillen de regels voor het poststemmen per staat. In een aantal staten is alles al geteld, terwijl bijvoorbeeld in Pennsylvania ook poststemmen mogen worden meegeteld die tot drie dagen na de verkiezingen aankomen. Daar moet wel een poststempel van 3 november of eerder op staan.

President Trump was voor de verkiezingen al niet blij met poststemmen, hij is van mening dat ermee kan worden gefraudeerd. Het overgrote deel van de kiezers die per post hebben gestemd, is Democraat.

Bekijk hier het volledige statement dat Trump vanochtend vanuit het Witte Huis gaf: