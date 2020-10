Laatste debat, met mute-knop: 'Voor Trump valt het meest te winnen'

Gespreksonderwerpen

De gespreksthema's zijn vantevoren vastgesteld. De kandidaten gaan in debat over covid-19, familie, ras, klimaatverandering, nationale veiligheid en leiderschap. Het kamp van Trump ging tegen deze onderwerpen in protest: zij wilden buitenlands beleid ook op het programma. Ook waren zij het niet eens met de keuze van de gespreksleider, NBC-journalist Kristen Welker.

Dat corona een belangrijk onderwerp is, kan goed uitpakken voor Biden. Zijn campagne bestaat grotendeels op het bekritiseren van Trumps coronabeleid. "Trump richt zich dan weer meer op zijn pogingen om de economie te redden", zegt De Dijn. "Het is jammer voor hem dat dat onderwerp niet in het rijtje staat."

Toch hebben beide partijen op bijna alle onderwerpen een duidelijke strategie. Klimaatverandering valt wat dat betreft op, zegt Waagmeester. "Trump heeft klimaatverandering tijdens zijn presidentschap eigenlijk genegeerd, dus hij heeft daar weinig tekst over. Wat hij wel kan doen is inspelen op de angst dat het klimaatbeleid van Biden veel geld gaat kosten."

Microfoon uit

Na het chaotische eerste debat zijn de gedragsregels verscherpt. Zo wordt op bepaalde momenten de microfoon van een kandidaat uitgezet als de ander aan het woord is. De commissie die de debatten organiseert vond dit nodig na het eerste debat, waarbij vooral Trump Biden vaak onderbrak.

Tijdens dit debat krijgen beide kandidaten twee minuten om antwoord te geven op een vraag. Daarna mag de tegenstander er tegenin gaan. Beide campagneteams gingen akkoord met deze regel, al noemde Trump het later 'oneerlijk'.

De Dijn vindt de nieuwe maatregel een verstandige keuze. Volgens haar waren veel kiezers na het eerste debat teleurgesteld in de staat van de politiek. "Dit soort moddergooien en constant onderbreken geeft mensen geen goed gevoel over hun politieke leiders."