Nederlander in Beiroet: 'Het is de dag van de scherven'

"We hoorden twee enorme dreunen, de luidste die ik ooit in Beiroet gehoord heb", vertelt Wilbert van Saane. Vanuit zijn huis, zeven kilometer van het havengebied, zag Van Saane de enorme ravage, veroorzaakt door de ontploffing.

Sinds 2014 woont hij met zijn gezin in de Libanese stad en geeft daar les op de Near East School of Theology. De school staat drie kilometer van de ontploffing en is flink beschadigd geraakt. Van Saane's dag bestaat vandaag uit het opvegen van glas. "Overal liggen brokstukken en op straat hoor je gerinkel van glas."

Doordat zijn huis een stukje buiten de stad op een heuvel staat, raakte de woning niet beschadigd. Wel was het gezin erg geschrokken. "Mijn zoon van negen had het er gisteren erg moeilijk mee en mijn dochter van vijftien ging direct haar vrienden en vriendinnen van school bellen om te vragen of alles goed met ze ging."

Van Saane maakte de volgende foto's van de schade.