Sportkoepel NOC*NSF: voor verenigingen breken moeilijke tijden aan

De sportkoepel zal volgens Dielessen opnieuw in overleg treden met het kabinet. "We gaan weer praten met het kabinet over compensatiemaatregelen. Gelukkig heeft het kabinet ons voor de zomer daar goed bij geholpen."

Half miljard schade

Eerder dit jaar berekende de sportkoepel al dat de sportsector door het coronavirus een half miljard euro schade heeft opgelopen. Dat bedrag zal verder oplopen. De hulp die het kabinet bood, zal nu nog harder nodig zijn. Diverse clubs staan op omvallen.

"We gaan met de minister in gesprek", zegt Dielessen. "Het verenigingsleven moet wel overeind gehouden worden."