Dag 3 MH17-proces: wat hebben de verdachten te maken met het neerstorten van het vliegtuig?

Vandaag schemerde door alle feiten heen ook weer de prominente rol van Rusland. Het land presenteerde verschillende alternatieve theorieën die de ramp met vlucht MH17 zouden verklaren. Justitie heeft een groot aantal daarvan onderzocht.

Zo zei het Russische ministerie van Defensie al snel na de ramp dat er satellietbeelden van de regio zijn die bewijzen dat het een Oekraïense Buk was en geen Russische, die MH17 heeft neergehaald.

Justitie vroeg die originele satellietbeelden bij Rusland op, maar kreeg als reactie te horen dat die beelden inmiddels door Rusland zijn vernietigd. Daarop deed justitie onderzoek naar de kopieën en satellietfoto's van Google en concludeerde dat de Russische beelden kenmerken vertonen van manipulatie. Onderzoekscollectief Bellingcat publiceerde die beelden.

Rusland toonde daarnaast documenten waaruit zou blijken dat de raket waarmee is geschoten, al sinds de jaren 80 in handen was van het Oekraïense leger. Maar volgens justitie zijn de Russische bewijsstukken ingescand, gekopieerd en daarna bewerkt. Ook zijn de documenten onvolledig.

De rol van Rusland komt ook weer terug als de pro-Russische separatisten begin juli bedelen om steun van Rusland. De zelfverklaarde premier van Donetsk spreekt daarover met een adviseur van president Poetin.

Rol van vier verdachten

De rechtbank benadrukte enkele keren dat de feiten en conclusies die worden voorgelezen niet die van de rechtbank zijn, maar voor rekening komen van justitie. De rechtbank heeft nog geen conclusies getrokken. Vaak is deze fase in de juridische procedure dan ook het moment om de verdachten te confronteren met die feiten. Maar de verdachten zijn niet verschenen.

Poelatov, de enige verdachte die zich laat vertegenwoordigen door advocaten, heeft eerder in een videoverklaring gezegd dat hij niet betrokken was bij het transport en dat volgens hem de separatisten ook niet beschikten over een Buk. De feiten uit het onderzoeksdossier die de rechtbank voorlas, vertelden een ander verhaal, maar de rechtbank kon die niet aan hem voorleggen.

Morgen gaat de rechtbank verder in op de rol van alle verdachten. Later krijgt dan het Openbaar Ministerie en de verdediging de mogelijkheid om te reageren.