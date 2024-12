Reuters Giannis Antetokounmpo viert de NBA Cup-winst

NOS Sport • vandaag, 07:00 Bucks verslaat Oklahoma met ruime cijfers en wint tweede editie van NBA Cup

De tweede editie van de NBA Cup is gewonnen door de Milwaukee Bucks. In de finale op neutraal terrein in Las Vegas versloegen de Bucks opponent Oklahoma City Thunder met ruime cijfers: 97-81.

Giannis Antetokounmpo was de grote man aan de zijde van de Milwaukee Bucks. Hij scoorde in totaal 26 punten in een duel dat voor de rust behoorlijk gelijkopgaand was.

"Dit is geweldig voor ons team", zei Antetokounmpo na afloop. "We worden steeds beter, we verlaten Vegas nu ook weer als een beter team. Ik ben zo trots op deze groep."

Veel driepunters

De uiteindelijke winnaar van de NBA Cup ging maar met één punt voorsprong de rust in, maar in de tweede helft domineerden de Bucks de wedstrijd, vooral door veel driepunters te scoren.

In het vierde kwart groeide de voorsprong naar twintig punten, waarmee de hoop op succes voor Oklahoma City Thunder vervloog.

Reuters Damian Lillard scoort hier voor de Milwaukee Bucks

De Milwaukee Bucks waren vorig jaar ook dicht bij de winst in de NBA Cup, maar verloren toen in de halve finale van de Indiana Pacers. De Los Angeles Lakers wisten uiteindelijk de eerste editie op hun naam te zeten.

Groot succes

De NBA Cup werd vorig jaar geïntroduceerd in Amerika als nieuw toernooi en was meteen een groot succes. Kijkcijfers in de duels die telden voor de NBA Cup schoten met zo'n 20 tot en met 25 procent omhoog en ook de stadionbezoeken waren nog nooit zo hoog in die tijd van het jaar.

De spelers van de Bucks en Oklahoma krijgen overigens behoorlijk wat prijzengeld. De winnaars krijgen elk ongeveer 500.000 euro en de spelers van Thunder zo'n 200.000 euro per persoon.